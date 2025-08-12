الأخبار
هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة
كرة القدم

2025-08-12 | 00:50
هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

لم يوجّه دعوة لابنه البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع

زعمت كاثي، الزوجة السابقة للمدافع الألماني المعتزل ماتس هوملز، أن الأخير لم يوجّه دعوة لابنهما البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع التي أقامها نادي بوروسيا دورتموند تكريماً له، والتي شهدت حضور صديقته الجديدة عارضة الأزياء نيكولا كافانيس (26 عاماً).
هوملز، الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا، أعلن اعتزاله في سن 36 بعد فترة قصيرة قضاها مع روما، وعاد إلى دورتموند لخوض مباراة وداعية بعد مسيرة امتدت لأكثر من 500 مباراة مع النادي عبر ثلاث فترات.
وحظي المدافع المخضرم باستقبال حافل من جماهير "سيغنال إيدونا بارك" خلال مشاركته في الخسارة (1-2) أمام يوفنتوس، فيما غابت كاثي (37 عاماً) وابنهما لودفيغ عن المباراة.
وأوضحت السيدة عبر حسابها على إنستغرام أنّ سبب الغياب لم يكن مقاطعة متعمدة، بل لأنها لم تتلق أي دعوة أو إشعار بالمباراة، وكتبت إنّ ابنها قرأ عن اللقاء في الصحيفة، وعلم أنّ والده حظي بمباراة تكريم دون أن يدع اليها، وهما يستمتعان بإجازتهما العائلية على بعد نحو 400 كيلومتر عند بحيرة كيمزي.
يذكر أن هوملز انفصل عن كاثي عام 2022 بعد سبع سنوات من الزواج، وبدأ بمواعدة نيكولا العام التالي، وهي عارضة ناجحة عملت مع علامات تجارية كبرى مثل "فيكتوريا سيكريت" و"بوما".


فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال
2025-06-01

فيديو - إبنة لويس إنريكي الأكثر حضوراً في نهائي دوري الأبطال

باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته
2025-05-21

باتريس إيفرا يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لحضور جنازة شقيقته

هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

رياضة

كرة القدم

ماتس هوملز

بوروسيا دورتموند

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
00:49

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

00:49

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

تبرع نجم أرسنال بوكايو ساكا بأكثر من 1000 زي مدرسي

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
00:48

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

00:48

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
00:47

هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

ساهم لوبيز بهدفين يوم الأحد في فوز برشلونة الساحق على كومو

00:47

هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

ساهم لوبيز بهدفين يوم الأحد في فوز برشلونة الساحق على كومو

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
00:49
ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
00:48
هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
00:47
هذه هي قيمة خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز
00:46

