هوملز لم يدعُ ابنه لحضور مباراة الوداع بحضور صديقته الجديدة

لم يوجّه دعوة لابنه البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع

زعمت كاثي، الزوجة السابقة للمدافع الألماني المعتزل ماتس هوملز، أن الأخير لم يوجّه دعوة لابنهما البالغ من العمر سبع سنوات لحضور مباراة الوداع التي أقامها نادي بوروسيا دورتموند تكريماً له، والتي شهدت حضور صديقته الجديدة عارضة الأزياء نيكولا كافانيس (26 عاماً).

هوملز، الفائز بكأس مع منتخب ألمانيا، أعلن اعتزاله في سن 36 بعد فترة قصيرة قضاها مع ، وعاد إلى دورتموند لخوض مباراة وداعية بعد مسيرة امتدت لأكثر من 500 مباراة مع النادي عبر ثلاث فترات.

وحظي المدافع المخضرم باستقبال حافل من جماهير "سيغنال إيدونا بارك" خلال مشاركته في الخسارة (1-2) أمام ، فيما غابت كاثي (37 عاماً) وابنهما لودفيغ عن المباراة.

وأوضحت السيدة عبر حسابها على أنّ سبب الغياب لم يكن مقاطعة متعمدة، بل لأنها لم تتلق أي دعوة أو إشعار بالمباراة، وكتبت إنّ ابنها قرأ عن اللقاء في الصحيفة، وعلم أنّ والده حظي بمباراة تكريم دون أن يدع اليها، وهما يستمتعان بإجازتهما العائلية على بعد نحو 400 كيلومتر عند بحيرة كيمزي.

يذكر أن هوملز انفصل عن كاثي عام 2022 بعد سبع سنوات من الزواج، وبدأ بمواعدة نيكولا العام التالي، وهي عارضة ناجحة عملت مع علامات تجارية كبرى مثل " سيكريت" و" ".





