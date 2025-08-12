الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟
كرة القدم

2025-08-12 | 00:48
ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق نابولي للموسم المقبل

تحت اسم "كافيه"، أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن القميص الثالث لفريقه الاول للموسم المقبل، وذكر في بيان أن هذا القميص يحمل لون "القهوة" ربطاً بالهوية الثقافية وتقاليد المدينة ات العلاقة الوثيقة مع القهوة.
وذكر النادي في بيانه أن التصميم استلهم الشكل واللون من عمق الثقافة النابوليتانية، وأن القهوة هي رمز من رموز حياتها اليومية.
وقال "في نابولي، القهوة ليست مجرد مشروب، بل طقس يومي وعادة اجتماعية متوارثة منذ أكثر من قرنين، بدءاً من الكوكوميلا التقليدية وحتى طرق التحضير الحديثة"، مشيراً إلى أن التصميم الجديد يجمع بين الأناقة والقوة، ويمزج الطابع الحضري مع الرؤية العالمية.
ويتزين القميص بدرع الدوري الإيطالي في وسط الصدر، احتفالاً بلقب الكالشيو الذي حققه فريق الجنوب في الموسم الماضي 2024-2025.




ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

