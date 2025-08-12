ما هي علاقة قميص نابولي الجديد والقهوة؟

القميص الثالث لفريق للموسم المقبل

تحت اسم "كافيه"، أعلن نادي الإيطالي، عن القميص الثالث لفريقه الاول للموسم المقبل، وذكر في بيان أن هذا القميص يحمل لون "القهوة" ربطاً بالهوية الثقافية وتقاليد المدينة ات العلاقة الوثيقة مع القهوة.

وذكر النادي في بيانه أن التصميم استلهم الشكل واللون من عمق الثقافة النابوليتانية، وأن القهوة هي رمز من رموز حياتها اليومية.

وقال "في نابولي، القهوة ليست مجرد مشروب، بل طقس وعادة اجتماعية متوارثة منذ أكثر من قرنين، بدءاً من الكوكوميلا التقليدية وحتى طرق الحديثة"، مشيراً إلى أن التصميم الجديد يجمع بين الأناقة والقوة، ويمزج الطابع الحضري مع الرؤية العالمية.

ويتزين القميص بدرع في وسط ، احتفالاً بلقب الكالشيو الذي حققه فريق الجنوب في الموسم الماضي 2024-2025.









