4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
فيديو - توماس مولر يحظى باستقبال الفاتحين في كندا

فيديو - توماس مولر يحظى باستقبال الفاتحين في كندا
كرة القدم

2025-08-15 | 00:35
فيديو - توماس مولر يحظى باستقبال الفاتحين في كندا

حظي أسطورة بايرن ميونيخ توماس مولر باستقبال حافل

حظي أسطورة بايرن ميونيخ توماس مولر باستقبال حافل من جماهير فانكوفر وايتكابس فور وصوله إلى كندا، حيث عمّت الهتافات وصيحات الترحيب أرجاء المطار.
ووصل مولر، البالغ من العمر 35 عاماً، والحاصل على لقب كأس العالم، إلى مطار فانكوفر الدولي للانضمام رسميا إلى صفوف وايتكابس حتى نهاية موسم 2025، مع خيار التمديد لعام 2026 كلاعب مميز.
وكان في استقبال اللاعب المخضرم ممثلين عن شعب موسكويام الأصلي، تقدمهم الزعيم وين سبارو، الذي كرّمه بمسيرة قرع الطبول وكلمة ترحيبية.
واصطف المشجعون في صالة الوصول رافعين الأعلام ومرتدين قمصان منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ وفانكوفر، بينما حرص مولر على التوقيع لهم والتقاط الصور التذكارية.
ومن المنتظر أن يسجل مولر ظهوره الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم يوم الأحد المقبل على ملعب فريقه أمام هيوستن دينامو.



نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية
2025-07-06

نهاية حقبة: توماس مولر ودّع بايرن ميونيخ بعد مسيرة أسطورية

ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع
2025-07-25

ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع

بدقته العالية.. طيار لبناني يحظى بإشادة السوريين! (فيديو)
2025-07-14

بدقته العالية.. طيار لبناني يحظى بإشادة السوريين! (فيديو)

فيديو - استقبال مذهل لرونالدينيو في مطار هيروشيما
2025-07-28

فيديو - استقبال مذهل لرونالدينيو في مطار هيروشيما

إطلاق نار وابتزاز تسببا بإنتقال جيوكيرس إلى أرسنال
تصاعد الأزمة بين نيوكاسل وإيزاك .. والسبب ليفربول

