فيديو - توماس مولر يحظى باستقبال الفاتحين في كندا

El recibimiento en Vancouver para 🇩🇪.



Thomas Müller comparte una risa mientras es recibido por Musqueam Nation, el Jefe Wayne Sparrow



Vía @HarJournalist

August 14, 2025

حظي أسطورة بايرن ميونيخ باستقبال حافل من جماهير وايتكابس فور وصوله إلى كندا، حيث عمّت الهتافات وصيحات الترحيب أرجاء المطار.ووصل مولر، البالغ من العمر 35 عاماً، والحاصل على لقب كأس ، إلى مطار فانكوفر الدولي للانضمام رسميا إلى صفوف وايتكابس حتى نهاية موسم 2025، مع خيار التمديد لعام 2026 كلاعب مميز.وكان في استقبال اللاعب المخضرم ممثلين عن شعب موسكويام الأصلي، تقدمهم الزعيم وين سبارو، الذي كرّمه بمسيرة قرع الطبول وكلمة ترحيبية.واصطف المشجعون في صالة الوصول رافعين الأعلام ومرتدين قمصان منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ وفانكوفر، بينما حرص مولر على التوقيع لهم والتقاط الصور التذكارية.ومن المنتظر أن يسجل مولر ظهوره الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم يوم الأحد المقبل على ملعب فريقه أمام دينامو.