4 آب "الحقيقة الضائعة"
تصاعد الأزمة بين نيوكاسل وإيزاك .. والسبب ليفربول

تصاعد الأزمة بين نيوكاسل وإيزاك .. والسبب ليفربول
كرة القدم

2025-08-15 | 00:34
تصاعد الأزمة بين نيوكاسل وإيزاك .. والسبب ليفربول

يواجه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك عقوبة مالية من ناديه نيوكاسل يونايتد

يواجه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك عقوبة مالية من ناديه نيوكاسل يونايتد مع انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل استمرار حالة الشد والجذب بين اللاعب والإدارة، ومحاولته الضغط للانتقال إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ووفقا لتقارير صحفيّة، يستعدّ نيوكاسل لتغريم إيزاك حال غيابه عن المباراة الافتتاحية أمام أستون فيلا، بعدما رفض المشاركة مع الفريق منذ عودتهم من الجولة التحضيرية في آسيا، مكتفيا بالتدريب منفصلًا عن زملائه الذين ساهموا الموسم الماضي في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
أما ليفربول، فكان قد تقدم بعرض رسمي رفضه نيوكاسل في وقت سابق، متمسكا بموقفه بعدم بيع هدافه، وسط توقعات بعدم عودة الريدز بعرض جديد ما لم يلمسوا مرونة من إدارة "الماغبايز".
لكن اللاعب البالغ 25 عاما، يبدو مصراً على الرحيل، معلنا أنه لن يرتدي قميص نيوكاسل مجددا مهما كانت التطورات، وهو الموقف الذي قد يعرّضه لغرامة حال تخلّفه عن أي مباراة رسمية.
ورغم استمرار حصوله على راتبه الأسبوعي البالغ 140 ألف جنيه إسترليني، فإنّ إدارة النادي تدرس توقيع العقوبة فور تغيّبه عن مباراة تنافسية، ويأتي ذلك في وقت لم ينجح فيه نيوكاسل في إيجاد بديل مناسب للمهاجم، رغم اقترابه من التعاقد مع يوان ويسا.



