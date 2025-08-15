إطلاق نار وابتزاز تسببا بإنتقال جيوكيرس إلى أرسنال

تحّقق الشرطة في واقعة إطلاق رصاصتين على

كشفت تقارير صحفية أنّ صفقة انتقال المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس إلى أرسنال مقابل 64 مليون جنيه إسترليني قد تكون مرتبطة بحادث إطلاق نار ومحاولة ابتزاز في بلاده.

ووفقا لتقارير صحفية، تحّقق الشرطة في واقعة إطلاق رصاصتين على أحد أقارب أحد وكلاء جيوكيرس في منطقة هودينجه قرب ستوكهولم نهاية الأسبوع الماضي، وسط شكوك بأنّ الحادث مرتبط بانتقال اللاعب، بعد أن تردّد أنّ القريب تفاخر بحصوله على جزء من أموال الصفقة.

القضية تأتي بعد واحدة من أكثر صفقات الصيف إثارة للجدل، إذ رفض جيوكيرس الانضمام لمعسكر سبورتينغ الإعدادي، في ظل إصرار رئيس النادي، فريدريكو فارانداش، على عدم المساس بمصلحة الفريق، ورفضه العروض التي اعتبرها "مهينة".

ويشتبه المحققون في أنّ قريب وكيل اللاعب كان يتعرض لـ"ضغط " في إطار محاولة ابتزاز، وأنّ إطلاق النار قد يكون جزءا من محاولة قتل.

وتجدر الإشارة إلى أن فارانداش كان قد صرح في وقت سابق هذا الصيف بأن "الابتزاز والإهانات" لن تدفع سبورتينغ للتخلي عن جيوكيرس، رغم أنه أبدى استعدادا للتفاوض دون المطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي البالغة 84 مليون جنيه إسترليني.

جيوكيرس، الذي سجل 97 هدفا خلال موسمين مع سبورتينغ، يعوّل عليه أرسنال ليكون المهاجم الصريح الذي يفتقده منذ سنوات، ومن المتوقع أن يبدأ مشواره سريعا في البريميرليغ لتعويض هذا الانتظار.









