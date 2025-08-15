قميص سون يكتسح ميسي وليبرون جيمس

بعد أقل من أسبوعين من توقيعه مع نادي إف سي، حقق سون هيونغ مين إنجازا غير مسبوق، حيث أصبح قميصه المنتج الأكثر مبيعًا عالميا في جميع الرياضات، متجاوزاً أيقونات مثل ليونيل وليبرون جيمس وستيفن كاري.

فقد ذكر جون ثورينغتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي لوس أنجلوس إف سي، أن هذا الرقم تم حسابه بناءً على بيانات المبيعات في الوقت الفعلي، منذ انضمام سون رسميا إلى النادي، والجديث هنا هو عن القميص الأكثر مبيعاً لأي رياضي في .

ويحظى سون بجاذبية هائلة في الولايات المتحدة، حيث أعلن نادي لوس أنجلوس دودجرز أنه سيلعب ضد نيو إنجلاند ريفولوشن في 17 آب – أغسطس، كما دعا المشجعين للحضور إلى لمشاهدة ظهوره في إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة في لوس أنجلوس.

ويُعدّ هذا دليلاً على كيفية استفادة أندية الدوري الأميركي من تأثير الرياضات الأميركية الرائدة للترويج لصفقات تعاقدات ضخمة.





