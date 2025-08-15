قميص سون يكتسح ميسي وليبرون جيمس

بعد أقل من أسبوعين من توقيعه مع نادي لوس أنجلوس
إف سي، حقق سون هيونغ مين إنجازا غير مسبوق، حيث أصبح قميصه المنتج الأكثر مبيعًا عالميا في جميع الرياضات، متجاوزاً أيقونات مثل ليونيل ميسي
وليبرون جيمس وستيفن كاري.
فقد ذكر جون ثورينغتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي لوس أنجلوس إف سي، أن هذا الرقم تم حسابه بناءً على بيانات المبيعات في الوقت الفعلي، منذ انضمام سون رسميا إلى النادي، والجديث هنا هو عن القميص الأكثر مبيعاً لأي رياضي في العالم
.
ويحظى سون بجاذبية هائلة في الولايات المتحدة، حيث أعلن نادي لوس أنجلوس دودجرز أنه سيلعب ضد نيو إنجلاند ريفولوشن في 17 آب – أغسطس، كما دعا المشجعين للحضور إلى ملعب دودجر
لمشاهدة ظهوره في إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة في لوس أنجلوس.
ويُعدّ هذا الحدث
دليلاً على كيفية استفادة أندية الدوري الأميركي من تأثير الرياضات الأميركية الرائدة للترويج لصفقات تعاقدات ضخمة.