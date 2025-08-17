فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

A statue of and Manchester United forward was unveiled in pic.twitter.com/FwnD3fXmtK — Reuters (@Reuters) December 31, 2021

سيكون على النجم البرتغالي السفر إلى الهند مع ناديه النصر السعودي لمواجهة نادي غوا، ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال ، التي ضمت أيضاً، الاستقلال الطاجيكي والزوراء العراقي.ويحظى ومنتخب بلاده بشعبية كبيرة في ولاية غوا الهندية، حيث الروابط الوثيقة مع التي استعمرت المنطقة من 1510 إلى 1961 وانسحبت منها بعد حرب مع الهند.وكانت الحكومة المحلية قد نصبت تمثالا للأسطورة، في إحدى الساحات في العام 2021، يبلغ وزنه 400 كيلوغراماً، بهدف الهام ، وتعزيز حبهم لكرة القدم والارتقاء باللعبة إلى آفاق .ومع ذلك، لاقى التمثال احتجاجات ، حيث تجمع بعض السكان حوله حاملين رايات سوداء مطالبين بإنزاله وتكريم رموز الرياضة المحلية في غوا بدلاً منه.