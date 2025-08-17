الأخبار
فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية
كرة القدم

2025-08-17 | 00:11
فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

سيكون على النجم البرتغالي السفر إلى الهند مع ناديه النصر السعودي

سيكون على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السفر إلى الهند مع ناديه النصر السعودي لمواجهة نادي غوا، ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، التي ضمت أيضاً، الاستقلال الطاجيكي والزوراء العراقي.
ويحظى رونالدو ومنتخب بلاده بشعبية كبيرة في ولاية غوا الهندية، حيث الروابط الوثيقة مع البرتغال التي استعمرت المنطقة من 1510 إلى 1961 وانسحبت منها بعد حرب مع الهند.
وكانت الحكومة المحلية قد نصبت تمثالا للأسطورة، في إحدى الساحات في العام 2021، يبلغ وزنه 400 كيلوغراماً، بهدف الهام الشباب، وتعزيز حبهم لكرة القدم والارتقاء باللعبة إلى آفاق جديدة.
ومع ذلك، لاقى التمثال احتجاجات واسعة، حيث تجمع بعض السكان حوله حاملين رايات سوداء مطالبين بإنزاله وتكريم رموز الرياضة المحلية في غوا بدلاً منه.



فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

