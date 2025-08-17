الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ميسي يقود انتر ميامي الى فوز جديد

كرة القدم

2025-08-17 | 00:15
تغلب انتر ميامي على ضيفه لوس أنجلوس جالاكسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وسجل الاسباني جوردي ألبا والأرجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز أهداف الفريق الفائز، وتألق البرغوت كعادته لعباً وصناعة وتسجيلاً، رافعا عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم الى 19 هدفاً.
ويحتل انتر ميامي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الغربية برصيد 45 نقطة من 24 مباراة، على بُعد خمس نقاط فقط من سينسيناتي المتصدر، الذي لعب ثلاث مباريات أكثر.


رياضة

كرة القدم

انتر ميامي

جالاكسي إف سي

جوردي ألبا

ليونيل ميسي

لويس سواريز

