لعنة أوروبية تطارد هايدوك سبليت منذ 14 عامًا متتاليًا

يبدو أن الحظ العاثر أصبح جزءا من هوية هايدوك سبليت في البطولات الأوروبية



يبدو أن الحظ العاثر أصبح جزءا من هوية هايدوك سبليت في البطولات الأوروبية، إذ فشل النادي الكرواتي العريق وللموسم الرابع عشر على التوالي في بلوغ دور من إحدى المسابقات القارية.

منذ موسم 2011-2012، حين أقصي على يد ستوك سيتي الإنجليزي، لم يذق هايدوك طعم المشاركة في مرحلة المجموعات، لتتكرر الخيبة عاما بعد عام أمام خصوم متفاوتي القوة، بين عمالقة وأندية مغمورة.

فقد ودّع على يد إنتر ميلان الإيطالي، إيفرتون الإنجليزي، التركي، الإسباني وباوك اليوناني، لكنه في الوقت نفسه سقط أمام فرق أقل شهرة مثل الجورجي، غزيرا يونايتد المالطي وتوبول الكازاخستاني.

آخر حلقات هذه السلسلة السوداء جاءت هذا الموسم 2025-2026، بعد الخروج المبكر أمام دينامو سيتي، ليُضاف فصل جديد إلى معاناة استمرت 14 عاما متتالية.

ويزداد الإحباط لدى جماهير هايدوك التي ترى غريمها التقليدي دينامو زغرب يسطع باستمرار في أوروبا، بينما يكتفي فريقها بذكريات الأمجاد القديمة وواقع مرير تسيطر عليه "لعنة" الدور التمهيدي.





















