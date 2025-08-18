مدرب ريال مدريد يتبنى موقف مدرب مايوركا ضد الحكم

تحدث عن الجدل التحكيمي الذي رافق مباراة برشلونة وريال مايوركا

تحدث ، ريال مدريد، عن الجدل التحكيمي الذي رافق مباراة برشلونة وريال مايوركا في الجولة الأولى من ، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي له بعد انطلاق الموسم.

وأُثيرت من الجدل حول هدف برشلونة الثاني في المباراة التي انتهت (3-0)، حيث سقط المدافع أنطونيو رايلو أرضاً بعد تلقيه كرة قوية في الرأس من تسديدة ، حيث واصل لاعبو البلوغرانا اللعب، وسجل فيران توريس هدفاً أثار الجدل وسط اعتراضات من أصحاب .

وألمح تشابي ألونسو الى دعمه لموقف مدرب مايوركا جاغوبا أراساتي، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وأوساسونا، التي ستقام مساء غد الثلاثاء "ليس من حقي التعليق على ما يحدث في المباريات الأخرى، لكنني سمعت ما قاله جاغوبا أراساتي، لقد شرح بشكل ممتاز ما جرى".

واتهم أراساتي الحكم بتجاهل سقوط لاعبه بعد ضربة الرأس، وأنه قتل المباراة سريعاً خاصةً بعد إشهار بطاقتين حمراوين للاعبي مايوركا.







