النجم الفرنسي السابق يطالب بتعويض ضخم من الفيفا

عاد لاعب ريال مدريد السابق إلى أروقة المحاكم

عاد الدولي الفرنسي ولاعب ريال مدريد السابق إلى أروقة المحاكم، مطالبا بتعويض ضخم يصل إلى 56 مليون جنيه إسترليني من "فيفا" والاتحاد البلجيكي للعبة، بعد أن كسب حكما تاريخيا العام الماضي.

ديارا، الذي خاض معركة قضائية استمرت عقدا كاملا، كان قد أُلزم عام 2014 بدفع 8.8 مليون جنيه إسترليني لناديه الروسي السابق لوكوموتيف ، إثر نزاع على خفض راتبه.

كما تعرّض حينها لعقوبة إيقاف 15 شهرا من قبل الفيفا، وهي العقوبة منعت انتقاله إلى نادي شارلروا البلجيكي، بعدما رفض منحه شهادة الانتقال الدولية، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية عام 2015 بدعوى منعه من مزاولة عمله وخروق لقوانين العمل الأوروبية.

وفي 2024، قضت الأوروبية بأنّ بعض لوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من الفيفا تتعارض مع قوانين الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، أمل ديارا في التوصل إلى تسوية ودية مع الفيفا والاتحاد البلجيكي، إلا أن غياب أي مبادرة دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بمبلغ 56 مليون جنيه إسترليني.

وأكد الاتحاد الدولي من جهته أنه يعمل على تعديل لوائح الانتقالات بما يتماشى مع توجيهات ، لكنه رفض التعليق على قضية لا تزال قيد النظر.

ويحظى ديارا بدعم نقابات اللاعبين المحترفين "فيفبرو" و"فيفبرو " والنقابة الفرنسية (UNFP)، إلى جانب مؤسسة "العدالة للاعبين" الهولندية، التي رفعت هذا الشهر دعوى جماعية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات لصالح لاعبين ربما خسروا مستحقات بسبب لوائح الانتقالات الحالية، وتشمل الدعوى اتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا.





