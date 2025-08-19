الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
نجا من حادث سير .. المقاولون العرب يطمئن جماهيره على حالة نجمهم

نجا من حادث سير .. المقاولون العرب يطمئن جماهيره على حالة نجمهم
كرة القدم

2025-08-19 | 01:06
نجا من حادث سير .. المقاولون العرب يطمئن جماهيره على حالة نجمهم

طمأن نادي المقاولون العرب جماهيره بشأن سلامة لاعبه

طمأن نادي المقاولون العرب جماهيره بشأن سلامة لاعبه أمير عابد، بعد تعرضه لحادث مروري مساء الأحد بالقرب من مقر النادي في مدينة نصر.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، حيث يعاني فقط من بعض الكدمات البسيطة، فيما لحقت بسيارته أضرار جسيمة، وهو ويخضع حالياً للملاحظة الطبية وإجراء الفحوصات في المركز الطبي التابع للنادي كإجراء وقائي.
محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، أكد أن حالة اللاعب مستقرة تماماً، مشيراً إلى أن المجلس برئاسة محسن صلاح والجهاز الفني بقيادة محمد مكي يتابعان حالته لحظة بلحظة.
كما أوضح طلعت محرم، القائم بأعمال مدير الكرة، أنه يرافق اللاعب منذ وقوع الحادث، مشدداً على أن عابد في صحة جيدة، وأن تواجده تحت الملاحظة يأتي فقط للاطمئنان على سلامته بشكل كامل.
الحادث أثار قلق جماهير المقاولون العرب، إلا أن تطمينات الإدارة والجهاز الطبي أنهت المخاوف، مؤكدة أن اللاعب سيكون قادراً على العودة قريباً إلى تدريبات الفريق.



