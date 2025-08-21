وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

توفي لاعب كرة قدم عن 30 عاما، بعد أن انهار في منزله أمام والدته، قبل يوم واحد
فقط من انطلاق أول تدريباته مع ناديه الجديد.
لوكا ألويسي، من مدينة مارتا الإيطالية
، كان من المقرر أن يحضر تدريبات فريق ASD Castell'Azzara، أحد أندية دوري
التوسكان خارج المسابقة الرسمية، يوم الأربعاء، لكنّه تعرّض لوعكة صحّيّة وفقد وعيه يوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام
المحلّيّة.
وذكرت صحيفة كوريري دي فيتيربو أنّ اللاعب بدأ يعاني من تشنجات نحو الساعة 1:30 فجراً بالتوقيت المحلي في الليلة السابقة لوفاته، وحضرت فرق الطوارئ
إلى منزله فور تلقي البلاغ، لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية.
وقال النادي
في بيان رسمي إنّه يشعر بصدمة عميقة إزاء النبأ المأساوي لرحيل لوكا ألويسي وإنّه كان مستعدًا لارتداء قميص الفريق وبدء المغامرة الرياضية الجديدة بحماس كبير.