فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً
كرة القدم

2025-08-21 | 01:49
فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً

أنهى نادي لاسك لينز النمساوي عقد المدافع الألماني

أنهى نادي لاسك لينز النمساوي عقد المدافع الألماني جيروم بواتينغ، بطل كأس العالم 2014، بالتراضي بعد ثلاث مباريات فقط من الموسم الجديد، منهياً فترة مليئة بالجدل استمرت 15 شهراً مع النادي.
وكان بواتينغ قد وقّع عقداً لمدة عامين مع لاسك في أيّار - مايو 2024 بعد أن أصبح لاعبا حرًا، لكنّه شارك في 13 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكرّرة.
وقبل وصوله إلى النمسا، تجنب اللاعب السجن اثر إدانته بالتسبب بأذى جسدي متعمد ضد صديقته السابقة، حيث أُلزم بدفع أكثر من 84 ألف جنيه إسترليني لمنظمات خيرية، بينما كانت الغرامة المعلَّقة البالغة نحو 168 ألف جنيه تُدفع فقط في حال ارتكابه مخالفة جديدة.
ورغم ذلك، تعرض بواتينغ لانتقادات وهتافات من الجماهير التي وصفته بـ"ضارب الزوجات".
وبهذا القرار، يُغلق ملف فترة بواتينغ مع النادي النمساوي، ويبدأ اللاعب البحث عن تحديات جديدة على الصعيدين الرياضي والشخصي.



