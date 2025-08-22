الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يهاجم نظيره النرويجي بسبب غزّة

شنّ حملة شديدة اللهجة

شنّ حملة شديدة اللهجة، توّجها ببيان ضد نظيره الاتحاد النرويجي، بعد إعلان الأخير عن تبرعه بعائدات مباراتهما المقبلة، المقررة في أوسلو في 11 تشرين الأول - أكتوبر، في تصفيات 2026 لدعم العمل الإنساني في غزة.

وقالت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي، في بيان رسمي "قررنا التبرع بعائدات المباراة لمنظمة إنسانية تنقذ الأرواح يوميا في غزة، وتقدم مساعدات طارئة بشكل فعال على "، ليرد الاتحاد بمطالبة نظيره النرويجي بإدانة هجمات "7 أكتوبر" واحتجاز الرهائن على يد حركة .

وطالب الاتحاد الإسرائيلي نظيره النرويجي بالتأكد من عدم تحويل الأموال إلى "منظمات إرهابية أو إلى صيد الحيتان"، في إشارة منه إلى قضية سابقة، تعرضت بسببها الى انتقادات عالمية.





