الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
4 آب "الحقيقة الضائعة"
AlJadeed
الوافد الجديد بيشوف يرتبط بابنة أسطورة بايرن ميونيخ

كرة القدم

2025-08-22 | 00:58
الوافد الجديد بيشوف يرتبط بابنة أسطورة بايرن ميونيخ

لفت الأنظار سريعاً في ميونيخ ليس فقط بأدائه بل بعلاقته أيضاً

كشفت تقارير صحافية ألمانية أن لاعب بايرن ميونيخ الجديد توم بيشوف (20 عاماً) ارتبط بعلاقة عاطفية مع جوزيفين شول (17 عاماً)، ابنة أسطورة النادي ومنتخب ألمانيا السابق محمد شول.
بيشوف، المنتقل هذا الصيف من هوفنهايم بعد انتهاء عقده، لفت الأنظار سريعاً في ميونيخ ليس فقط بأدائه، بل أيضاً بعلاقته التي أكّدتها صحيفة "بيلد"، مشيرة إلى أنّ الثنائي يتواعد منذ نحو أربعة أشهر، وقد ظهرا معاً عقب فوز بايرن (٤-٠) ودياً على توتنهام الأسبوع الماضي.
كما حضرت جوزيفين، المؤثرة على إنستغرام بقرابة 40 ألف متابع، مباراة السوبر الألماني التي شهدت مشاركة بيشوف الأولى مع الفريق.
الصفقة عُدّت مكسباً مهماً لبايرن، إذ وصفه المدير الرياضي كريستوف فرويند بأنه "أحد أبرز المواهب الألمانية"، مشيداً بقدراته في خط الوسط.
غير أنّ بيشوف سيواجه منافسة قوية في مركزه بوجود نجوم مثل كيميش وغوريتسكا وموسيالا، ويرى مراقبون أنّ ارتباطه بابنة محمد شول يضعه تحت ضغط إضافي، إذ يُنتظر منه السير على خطى اللاعب الذي خاض 469 مباراة بقميص بايرن وسجّل 117 هدفاً قبل اعتزاله عام 2007، حين ودّعه 69 ألف مشجع باعتباره أحد أعمدة النادي البافاري.


