الوافد الجديد بيشوف يرتبط بابنة أسطورة بايرن ميونيخ

لفت الأنظار سريعاً في ليس فقط بأدائه بل بعلاقته أيضاً

كشفت تقارير صحافية ألمانية أن لاعب الجديد توم بيشوف (20 عاماً) ارتبط بعلاقة عاطفية مع جوزيفين شول (17 عاماً)، ابنة أسطورة النادي ومنتخب السابق شول.

بيشوف، المنتقل هذا الصيف من هوفنهايم بعد انتهاء عقده، لفت الأنظار سريعاً في ليس فقط بأدائه، بل أيضاً بعلاقته التي أكّدتها صحيفة "بيلد"، مشيرة إلى أنّ يتواعد منذ نحو أربعة أشهر، وقد ظهرا معاً عقب فوز (٤-٠) ودياً على الأسبوع الماضي.

كما حضرت جوزيفين، المؤثرة على بقرابة 40 ألف متابع، مباراة السوبر الألماني التي شهدت مشاركة بيشوف الأولى مع الفريق.

الصفقة عُدّت مكسباً مهماً لبايرن، إذ وصفه المدير الرياضي كريستوف فرويند بأنه "أحد أبرز المواهب "، مشيداً بقدراته في خط الوسط.

غير أنّ بيشوف سيواجه منافسة قوية في مركزه بوجود نجوم مثل كيميش وغوريتسكا وموسيالا، ويرى مراقبون أنّ ارتباطه بابنة محمد شول يضعه تحت ضغط إضافي، إذ يُنتظر منه السير على خطى اللاعب الذي خاض 469 مباراة بقميص بايرن وسجّل 117 هدفاً قبل اعتزاله عام 2007، حين ودّعه 69 ألف مشجع باعتباره أحد أعمدة النادي البافاري.





