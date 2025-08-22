لمسة تونسية ورقم تاريخي: خمس تمريرات حاسمة في 49 دقيقة

قدم اللاعب الدولي التونسي
عمر العيوني أداء تاريخيا في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي
، حيث قاد فريقه هاكن السويدي
الى انتصار ساحق على كلوج الروماني
(7-2)، في مباراة التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات
، حين صنع خمسة أهداف في أول 49 دقيقة فقط.
ووضع العيوني بصمته على الأهداف الخمسة الأولى لفريقه، في الدقائق 2 و18 و24 و35 و49، وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أنه العدد نفسه من التمريرات الحاسمة في 14 مباراة كاملة في الدوري السويدي الممتاز
خلال الموسم الحالي.
اللافت أن اللاعب التونسي لمس الكرة
39 مرة فقط طوال تلك الدقائق الـ49، أي أقل عدد من اللمسات بين جميع اللاعبين الميدانيين، ومع ذلك حول كل تمريرة تقريبا إلى هدف.
وانضم العيوني، البالغ 32 عاما، إلى هاكن في صيف 2023، آتياً من فاليرينغا النرويجي، وخاض معه 77 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.