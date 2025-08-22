لمسة تونسية ورقم تاريخي: خمس تمريرات حاسمة في 49 دقيقة

قدم اللاعب الدولي عمر العيوني أداء تاريخيا

قدم اللاعب الدولي عمر العيوني أداء تاريخيا في مسابقة ، حيث قاد فريقه هاكن الى انتصار ساحق على كلوج (7-2)، في مباراة التصفيات المؤهلة إلى مرحلة ، حين صنع خمسة أهداف في أول 49 دقيقة فقط.

ووضع العيوني بصمته على الأهداف الخمسة الأولى لفريقه، في الدقائق 2 و18 و24 و35 و49، وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أنه العدد نفسه من التمريرات الحاسمة في 14 مباراة كاملة في الدوري السويدي خلال الموسم الحالي.

اللافت أن اللاعب التونسي لمس 39 مرة فقط طوال تلك الدقائق الـ49، أي أقل عدد من اللمسات بين جميع اللاعبين الميدانيين، ومع ذلك حول كل تمريرة تقريبا إلى هدف.

وانضم العيوني، البالغ 32 عاما، إلى هاكن في صيف 2023، آتياً من فاليرينغا النرويجي، وخاض معه 77 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.









