رونالدو يتعرّض لانتقادات بسبب خاتم الخطوبة

خاتم خطوبة لا يلبّي معايير الخواتم التقليدية للارتباط الرسمي

تعرض لانتقادات بعد أن قيل أنه قدّم خاتم خطوبة لشريكته لا يلبّي معايير الخواتم التقليدية للارتباط الرسمي.

ففي الأسبوع الماضي، أعلن خطوبته على رودريغيز، التي نشرت صورة لخاتم ضخم على وسائل التواصل الاجتماعي وكتبت "نعم، أوافق. في هذه الحياة وكل حياة".

لكنّ خبيرة المجوهرات جوانا غارسيا سانشيز اعتبرت أنّ الخاتم الذي استخدمه نجم وريال سابقا، لا يفي بمعايير خاتم الخطوبة، إذ قالت إنه ضخم وثقيل، وحجمه ونوع الحجر الذي يزن نحو 40 قيراطا مناسب أكثر للقلائد منه للخواتم، وهو غير مريح ويقيّد حركة الأصابع.

وأضافت الخبيرة أنّ الخاتم لا يرمز إلى الالتزام بالحب للحياة اليوميّة، مشيرة إلى أنّ هذه النوعية عادة ما تُحمل للمناسبات الخاصّة أو الاحتفالات، وليست مصمّمة لتكون خاتم خطوبة يُعبّر عن الحب والوفاء.

يُذكر أنّ رونالدو ورودريغيز ارتبطا منذ عام 2016، ولديهما ثلاثة أطفال، فيما يستعد النجم لخوض السوبر السعودي نهاية هذا الأسبوع.











