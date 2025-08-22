إنفاق أرتيتا يتجاوز مليار جنيه إسترليني بعد صفقة إيزي

واصل أرسنال سياسة الإنفاق الضخم في سوق الانتقالات الصيفية، وهو على وشك التعاقد مع لاعب كريستال بالاس، إيبيريتشي إيزي، مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني، في صفقة سترفع حجم إنفاق المدرب ميكيل أرتيتا منذ توليه المهمة إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.
ونجح النادي اللندني في خطف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما من توتنهام، بعد أن كان قريبا من الانتقال عقب اتفاق أولي مع كريستال بالاس.
ومن المقرر أن يخضع إيزي للفحوص الطبية في مركز تدريب "لندن
كولني" اليوم
الجمعة، بعد مشاركته مع فريقه في دوري
المؤتمر الأوروبي
.
وبذلك، يصل إنفاق أرسنال حالياً إلى نحو 270 مليون جنيه إسترليني، شملت صفقات بارزة مثل مارتن زوبيميندي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي وكريستيان نورغارد.
ومنذ كانون
الأوّل - ديسمبر 2019، أنفق أرتيتا ما يقارب 1.097 مليار جنيه إسترليني، بصافي إنفاق يبلغ نحو 750 مليونا، في ظل صعوبات بيع لاعبيه بأسعار مرتفعة، على عكس مانشستر سيتي
الذي أنفق 972 مليونا خلال الفترة نفسها، لكن بصافي إنفاق لا يتجاوز 220 مليونا بفضل قدرته على تسويق لاعبيه.
تشكيلة أرسنال الأساسية الأخيرة
أمام مانشستر يونايتد
ضمت لاعبين فقط لم يوقع معهما أرتيتا، هما بوكايو ساكا
وويليام صاليبا.
وبينما كانت هناك صفقات ناجحة مثل غابرييل ماغالهايس وديكلان رايس، فإن صفقات أخرى أثارت الجدل، أبرزها فابيو فييرا الذي كلّف النادي 34 مليونا وفشل في إثبات نفسه، إلى جانب أليكسندر زينتشينكو وغابرييل جيسوس المصاب باستمرار.
في المقابل، نجح سيتي في ضم أسماء لامعة مثل إرلينغ هالاند مقابل 51 مليونا فقط، في حين أنفق مبالغ ضخمة على لاعبين آخرين مثل جاك غريليش.
ومنذ رحيل أرتيتا عن الجهاز الفني لغوارديولا في 2019، حصد سيتي أربعة ألقاب في الدوري، إضافة إلى كأس إنكلترا، كأس الرابطة، ودوري الأبطال، بينما اكتفى أرسنال بلقب كأس إنكلترا عام 2020.