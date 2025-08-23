هل يتوج شباب برشلونة بكأس الانتركونتيننتال تحت 20 عاما أمام فلامنغو؟

يستعد فريقا بارسا أتلتيك وشباب لمواجهة فلامنغو في الإنتركونتيننتال

يستعد فريقا بارسا أتلتيك وشباب لمواجهة فلامنغو البرازيلي في الإنتركونتيننتال تحت 20 عاما، يوم غد السبت، على أرضية ملعب ماراكانا الأسطوري.

وتحدث المدرب جوليانو بيليتي قبل المباراة النهائية المنتظرة أمام أبناء بلده، وأعرب عن حماسه الكبير، مؤكدا أن الفريق سيظل متمسكًا بأسلوب لعب برشلونة لتمثيل هوية النادي في واحد من أبرز المسارح الكروية في .

وقال "لم يسبق لنا مواجهة فريق من أميركا الجنوبية، والأصعب أن يكون فريقا ، إذ يتمتعون عادة بانضباط تكتيكي كبير، إضافة إلى جودتهم الفردية، عرضنا مقاطع فيديو، ونعمل على الجانب التكتيكي يوميا في التدريبات كي يكون اللاعبون أكثر استعدادا لمواجهة هؤلاء المنافسين".

وأضاف "سيكون ذلك من دون التخلي عن أسلوبنا في اللعب، حتى في الماراكانا، وأمام جماهير غفيرة، سنحاول أن نفعل ما نقوم به دائما، لعبنا، مبادئنا، وأفكارنا، وهذا ما قدمناه في (Youth League)، وجعلنا ننتصر ونصل إلى هذه المرحلة لنستمتع".

وتابع "إنها المباراة الرسمية الأولى في تاريخ برشلونة هنا في ، وسنلعب في الماراكانا، لذا علينا أن نمثل المؤسسة جيدا، وأن نمثل ما تعنيه لاماسيا، وأن ننافس من أجل الفوز، لقد كان علينا التتويج بدوري الشباب الأوروبي لنصل إلى هنا، والآن أتمنى أن يظهر لاعبونا بأفضل صورة ممكنة".

وبعد موسم استثنائي مع فريق الشباب أ، حيث فاز بالدوري وكأس الملك ودوري الشباب الأوروبي، يسعى بيليتي لافتتاح هذا الموسم بتحقيق لقب جديد عبر التتويج بالإنتركونتيننتال تحت 20 عاما.







