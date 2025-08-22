فيديو - جماهير وولفرهامبتون تموّل لوحة جدارية تكريما لديوغو جوتا

رسم مشجّعو وولفرهامبتون لوحة جدارية ضخمة لتخليد ذكرى لاعبهم السابق

رسم مشجّعو وولفرهامبتون لوحة جدارية ضخمة لتخليد ذكرى لاعبهم السابق ديوغو ، قرب ملعب "مولينيو" حيث انطلقت مسيرته الكروية في .

اللاعب ، الذي رحل في حادث سير مأساوي بشمال في 3 - يوليو الماضي إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، أطل بوجهه على جدار مقابل حانة "ذا ليبينغ وولف" في شارع واترلو رود.

وقال الفنان جو مايلز، صاحب المبادرة إنّ جوتا كان يعني لهم الكثير كمشجعين للذئاب، وهو رأى أنّ أفضل طريقة لتكريمه هي أن يترك المشجّعون ذكرى باقية باسمه، وأضاف أنّ حملة تمويل جماهيرية ساهمت في تغطية تكاليف العمل الفني المقرر الانتهاء منه الجمعة.

وكان نادي "الذئاب" قد خصّص مباراة الدوري الافتتاحية التي خسرها أمام ، في ، لإحياء ذكرى جوتا الذي انضم للفريق معارا في موسم 2017-2018، قبل أن يوقع بشكل دائم ثم ينتقل إلى عام 2020.

وفي موازاة ذلك، سيُنظم مساء اليوم الجمعة حفل شواء في "منطقة المشجعين" المقابلة للجدارية، احتفالا بانتهائها.





