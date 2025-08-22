فيديو - جماهير وولفرهامبتون تموّل لوحة جدارية تكريما لديوغو جوتا

رسم مشجّعو وولفرهامبتون لوحة جدارية ضخمة لتخليد ذكرى لاعبهم السابق ديوغو جوتا
، قرب ملعب "مولينيو" حيث انطلقت مسيرته الكروية في إنكلترا
.
اللاعب البرتغالي
، الذي رحل في حادث سير مأساوي بشمال إسبانيا
في 3 تموز
- يوليو الماضي إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، أطل بوجهه على جدار مقابل حانة "ذا ليبينغ وولف" في شارع واترلو رود.
وقال الفنان جو مايلز، صاحب المبادرة إنّ جوتا كان يعني لهم الكثير كمشجعين للذئاب، وهو رأى أنّ أفضل طريقة لتكريمه هي أن يترك المشجّعون ذكرى باقية باسمه، وأضاف أنّ حملة تمويل جماهيرية ساهمت في تغطية تكاليف العمل الفني المقرر الانتهاء منه اليوم
الجمعة.
وكان نادي "الذئاب" قد خصّص مباراة الدوري الافتتاحية التي خسرها أمام مانشستر سيتي
، في الدوري الإنكليزي
، لإحياء ذكرى جوتا الذي انضم للفريق معارا في موسم 2017-2018، قبل أن يوقع بشكل دائم ثم ينتقل إلى ليفربول
عام 2020.
وفي موازاة ذلك، سيُنظم مساء اليوم الجمعة حفل شواء في "منطقة المشجعين" المقابلة للجدارية، احتفالا بانتهائها.