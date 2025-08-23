الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية

أُنشئت بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة المأساوية للاعب

تواجه "مؤسسة " التي أُنشئت بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة المأساوية للاعب ، تخليداً لذكراه، الكثير من الشبهات، بعدما تبين عدم ارتباطها بعائلته أو ناديه.

وتقوم المؤسسة التي تحمل اسم نجم الراحل، بجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، الذي أفاد بأنه جمع 64,250 دولارا أميركيا.

لكن اللافت أن الموقع يعرض شعارات ، ومنظمات غير حكومية مثل اليونيسيف وأليانز ومنصة التنمية ، دون موافقتها وفق مصادر صحفية، وهو لا يستعمل الا العملات المشفرة، مثل (USDT) و(ETH) وعبر نظام (NOWPayments).

فقد أكد النادي أنه وعائلة لا يعرفون شيئًا عن المؤسسة أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لم تتلقَّ أي طلب تسجيل لديها، علماً أن الموقع الالكتروني ذكر بأن "مؤسسة ديوغو جوتا" وزعت 25 ألف وجبة، ورعت 300 طفل في المدارس، وأقامت 50 شراكة محلية.















