الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية

تواجه "مؤسسة ديوغو جوتا
" التي أُنشئت بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة المأساوية للاعب كرة القدم البرتغالي
، تخليداً لذكراه، الكثير من الشبهات، بعدما تبين عدم ارتباطها بعائلته أو ناديه.
وتقوم المؤسسة التي تحمل اسم نجم ليفربول
الراحل، بجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، الذي أفاد بأنه جمع 64,250 دولارا أميركيا.
لكن اللافت أن الموقع يعرض شعارات نادي ليفربول
، ومنظمات غير حكومية مثل اليونيسيف وأليانز ومنصة التنمية البرتغالية
، دون موافقتها وفق مصادر صحفية، وهو لا يستعمل الا العملات المشفرة، مثل (USDT) و(ETH) وعبر نظام (NOWPayments).
فقد أكد النادي أنه وعائلة جوتا
لا يعرفون شيئًا عن المؤسسة أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لم تتلقَّ أي طلب تسجيل لديها، علماً أن الموقع الالكتروني ذكر بأن "مؤسسة ديوغو جوتا" وزعت 25 ألف وجبة، ورعت 300 طفل في المدارس، وأقامت 50 شراكة محلية.