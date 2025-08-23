الأخبار
الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية

الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية
كرة القدم

2025-08-23 | 03:54
الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية

أُنشئت بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة المأساوية للاعب كرة القدم البرتغالي

تواجه "مؤسسة ديوغو جوتا" التي أُنشئت بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة المأساوية للاعب كرة القدم البرتغالي، تخليداً لذكراه، الكثير من الشبهات، بعدما تبين عدم ارتباطها بعائلته أو ناديه.
وتقوم المؤسسة التي تحمل اسم نجم ليفربول الراحل، بجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، الذي أفاد بأنه جمع 64,250 دولارا أميركيا.
لكن اللافت أن الموقع يعرض شعارات نادي ليفربول، ومنظمات غير حكومية مثل اليونيسيف وأليانز ومنصة التنمية البرتغالية، دون موافقتها وفق مصادر صحفية، وهو لا يستعمل الا العملات المشفرة، مثل (USDT) و(ETH) وعبر نظام (NOWPayments).
فقد أكد النادي أنه وعائلة جوتا لا يعرفون شيئًا عن المؤسسة أو موقعها الإلكتروني، كما أكدت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لم تتلقَّ أي طلب تسجيل لديها، علماً أن الموقع الالكتروني ذكر بأن "مؤسسة ديوغو جوتا" وزعت 25 ألف وجبة، ورعت 300 طفل في المدارس، وأقامت 50 شراكة محلية.







مقالات ذات صلة

صور - نادي الطفولة يخلّد ذكرى ديوغو جوتا وشقيقه بطريقة مميّزة
2025-08-05

صور - نادي الطفولة يخلّد ذكرى ديوغو جوتا وشقيقه بطريقة مميّزة

لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة
2025-07-24

لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة

فيديو - فريق ناشفيل بأكمله يحتفل بطريقة ديوغو جوتا
2025-07-07

فيديو - فريق ناشفيل بأكمله يحتفل بطريقة ديوغو جوتا

فيديو - العرّافة التي تنبأت بوفاة ديوغو جوتا
2025-07-06

فيديو - العرّافة التي تنبأت بوفاة ديوغو جوتا

الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية

رياضة

كرة القدم

ديوغو جوتا

ليفربول

جوائز (Sofascore) القائمة على البيانات تفرض نفسها، فمن فاز؟
هل يتوج شباب برشلونة بكأس الانتركونتيننتال تحت 20 عاما أمام فلامنغو؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!
04:30

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!

يلعب مباراتين يومي 5 و10 من الشهر المقبل

04:30

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!

يلعب مباراتين يومي 5 و10 من الشهر المقبل

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
04:06

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع الحارس السلوفاكي دومينيك غريف

04:06

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع الحارس السلوفاكي دومينيك غريف

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر
04:03

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قرّر خوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر

04:03

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قرّر خوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!
04:30
ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
04:06
قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر
04:03
لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
04:02

