4 آب "الحقيقة الضائعة"
جوائز (Sofascore) القائمة على البيانات تفرض نفسها، فمن فاز؟

جوائز (Sofascore) القائمة على البيانات تفرض نفسها، فمن فاز؟
كرة القدم

2025-08-23 | 03:56
جوائز (Sofascore) القائمة على البيانات تفرض نفسها، فمن فاز؟

في أول برنامج خاص بجائزة أفضل لاعب في الموسم من موقع (Sofascore) المتخصص

اجتمع في مدينة زادار الكرواتية، أساطير الرياضة في أول برنامج خاص بجائزة أفضل لاعب في الموسم من موقع (Sofascore) المتخصص.
جرى تسجيل البرنامج خلال مهرجان (Sunset Sports Festival)، وتم عرضه على قناة (CBS)، جامعا بين قصص كروية وجوائز مدعومة بالبيانات.
كرّم البرنامج أفضل اللاعبين الأوروبيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الليغا، الكالتشيو، البوندسليغا، الليغ 1، وغيرها من الدوريات حول العالم، جميعهم تم اختيارهم استنادا إلى التصنيفات الموضوعية لأداء (Sofascore)، دون أي تصويت أو مسابقات شعبية.
تصدر محمد صلاح البريميرليغ بتقييم 7.78، وقاد رافينيا الليغا بتقييم 7.80، وتوج ماتيا زاكاني كأفضل لاعب في الكالتشيو بتقييم 7.34، وكان جوشوا كيميش الأعلى تقييما في البوندسليغا بـ7.91، وأشرف حكيمي في الليغ 1 بتقييم 7.76، فيما سيطرت أليكسيا بوتيّاس من برشلونة عند السيدات.
كما شملت الجوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أفضل الدوريات في كرة القدم النسائية، والعديد من اللاعبين المميزين حول العالم.
قدّم الحفل كيت سكوت وبيتر شمايكل، وأخرجه الفائز بجائزة إيمي بيت رادوفيتش، وشهد آراء حصرية لنجوم كبار مثل جيمي كاراغر، مايكا ريتشاردز وأليساندرو ديل بييرو، وكان من بين الحضور، أسماء مرموقة مثل ديميتار برباتوف، ستيب ميوتشيتش وشيمه فيرسالكو.
وأعرب رافينيا عن فخره بفوزه بلقب أفضل لاعب في الليغا ودوري الأبطال، فيما كتب لوكا مودريتش التاريخ بنيله أول جائزة أسطورة المؤسسين (Founders’ Legend Award).
وامتدت الاحتفالية إلى ما هو أبعد من البث التلفزيوني، حيث ظهرت لوحات إعلانية ضخمة في برشلونة، لندن، ليفربول، ميونيخ، روما، فرانكفورت، ليون، ميتز، ومدن أوروبية أخرى، تُظهر الفائزين بمختلف الجوائز.
وتعتمد جائزة أفضل لاعب في الموسم من Sofascore على بيانات موضوعية، وليس على تصويت جماهيري. فكل هدف، تمريرة، تدخل أو خطأ يساهم في تقييم يُجسّد ما حدث فعليا في أرض الملعب.



جوائز (Sofascore) القائمة على البيانات تفرض نفسها، فمن فاز؟

رياضة

كرة القدم

Sofascore

محمد صلاح

رافينيا

ماتيا زاكاني

جوشوا كيميش

أشرف حكيمي

أليكسيا بوتيّاس

