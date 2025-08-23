الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية

أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية
كرة القدم

2025-08-23 | 03:57
أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية

استفادت الأندية السعودية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها

استفادت الأندية السعودية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها، استعداداً للموسم الجديد، وكان النصر والهلال الأكثر نشاطاً في الميركاتو، فيما لم يدعم الاتحاد، بطل الدوري، والأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة صفوفهما بصفقات كبرى.
قام النصر بتقوية هجومه الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس من تشيلسي، والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونيخ، كما ضم المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر من برشلونة.
وبقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، قام الهلال بالتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرناندز من ميلان.
وتعاقد القادسية مع الإيطالي ماتيو ريتيغي من أتالانتا لدعم هجوم الفريق، وهو كان هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأصبح الآن أغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث انضم مقابل 65 مليون يورو.
ودخل نادي نيوم الصاعد حديثاً لدوري الأضواء سوق الانتقالات بالتعاقد مع ألكسندر لاكازيت، أحد أبرز المهاجمين الفرنسيين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.



أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية

Aljadeed
