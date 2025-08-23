أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية

استفادت الأندية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها، استعداداً للموسم الجديد، وكان النصر والهلال الأكثر نشاطاً في الميركاتو، فيما لم يدعم ، بطل الدوري، والأهلي بطل أبطال آسيا للنخبة صفوفهما بصفقات كبرى.

قام النصر بتقوية هجومه الذي يقوده ، بالتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس من تشيلسي، والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونيخ، كما ضم المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر من .

وبقيادة المدرب سيموني إنزاغي، قام بالتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز من ليفربول بطل ، وضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرناندز من ميلان.

وتعاقد القادسية مع الإيطالي ماتيو ريتيغي من أتالانتا لدعم هجوم الفريق، وهو كان هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأصبح الآن أغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث انضم مقابل 65 مليون .

ودخل نادي نيوم الصاعد حديثاً لدوري الأضواء سوق الانتقالات بالتعاقد مع ألكسندر لاكازيت، أحد أبرز المهاجمين الفرنسيين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.







