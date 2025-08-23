الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
A-
A+

كرة القدم

2025-08-23 | 04:02
لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

بعدما تحوّل من ملاعب كرة السلة إلى المستطيل الأخضر

بعدما تحوّل من ملاعب كرة السلة إلى المستطيل الأخضر، دخل الروسي بافيل بودكولزين تاريخ كرة القدم من أوسع الأبواب، حيث أصبح أطول لاعب في سجل اللعبة، اذ يبلغ طوله 2.26 متراً.
بودكولزين، البالغ من العمر 40 عاماً، وُلد وترعرع في روسيا، وبدأ كلاعب كرة سلة، وتمكن من اللعب في أقوى مسابقة لكرة السلة في العالم، وهي الدوري الأميركي للمحترفين (NBA).
الا ان بدايته القوية تراجعت، ليقرر البحث عن تحدٍ جديد، فاختار كرة القدم، وخاض مؤخراً أولى مبارياته الرسمية، حين شارك مع نادي أمكال موسكو كمهاجم صريح أمام كالوغا في بطولة كأس روسيا.
وعلق بودكولزين على تجربته قائلا "إنها فرصة رائعة، رئيس نادينا، الذي كان يلعب معي سابقاً في فريق كرة السلة نفسه، هو من اتصل بي، وها أنتم تروني الآن في فريق كرة القدم في كأس روسيا".
وبهذا الإنجاز، كسر بودكولزين الرقم القياسي الذي حمله الحارس الدنماركي سيمون يورغنسن، صاحب لقب أطول لاعب كرة قدم في التاريخ سابقاً، حيث بلغ طوله 2.10 متراً.




مقالات ذات صلة

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً
2025-06-30

الكشف عن سبب وفاة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 13 عاماً

النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم
2025-06-30

النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي
2025-05-29

طرد لاعبة كرة القدم من ناديها بسبب محتوى جنسي

فيديو - الروبوتات تخطف الأضواء في ملاعب كرة القدم الصينية
2025-07-03

فيديو - الروبوتات تخطف الأضواء في ملاعب كرة القدم الصينية

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

رياضة

كرة القدم

كرة السلة

بافيل بودكولزين

أمكال موسكو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر
أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية

اقرأ ايضا في كرة القدم

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!
04:30

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!

يلعب مباراتين يومي 5 و10 من الشهر المقبل

04:30

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!

يلعب مباراتين يومي 5 و10 من الشهر المقبل

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
04:06

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع الحارس السلوفاكي دومينيك غريف

04:06

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع الحارس السلوفاكي دومينيك غريف

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر
04:03

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قرّر خوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر

04:03

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قرّر خوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر

اخترنا لك
أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!
04:30
ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
04:06
قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر
04:03
أبرز الانتقالات الى الدوري السعودي هلاليّة ونصراوية
03:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025