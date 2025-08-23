لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

بعدما تحوّل من ملاعب كرة السلة إلى المستطيل الأخضر، دخل الروسي بودكولزين تاريخ من أوسع الأبواب، حيث أصبح أطول لاعب في سجل اللعبة، اذ يبلغ طوله 2.26 متراً.

بودكولزين، البالغ من العمر 40 عاماً، وُلد وترعرع في ، وبدأ كلاعب كرة سلة، وتمكن من اللعب في أقوى مسابقة لكرة السلة في ، وهي (NBA).

الا ان بدايته القوية تراجعت، ليقرر البحث عن تحدٍ جديد، فاختار كرة القدم، وخاض مؤخراً أولى مبارياته الرسمية، حين شارك مع نادي أمكال كمهاجم صريح أمام كالوغا في بطولة كأس روسيا.

وعلق بودكولزين على تجربته قائلا "إنها فرصة رائعة، رئيس نادينا، الذي كان يلعب معي سابقاً في فريق كرة السلة نفسه، هو من اتصل بي، وها أنتم تروني الآن في فريق كرة القدم في كأس روسيا".

وبهذا الإنجاز، كسر بودكولزين الرقم القياسي الذي حمله الحارس الدنماركي سيمون يورغنسن، صاحب لقب أطول لاعب كرة قدم في التاريخ سابقاً، حيث بلغ طوله 2.10 متراً.









