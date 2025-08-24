إنذار حريق يربك الاستعدادات ويبقي اللاعبين مستيقظين فجراً

تعرض فريق ميلوول الإنجليزي لموقف مفاجئ في الساعات الأولى من صباح
السبت، بعدما اضطر لاعبوه إلى إخلاء فندق إقامتهم في شيفيلد
إثر إنذار حريق وقع فجراً، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام شيفيلد يونايتد
ضمن دوري الدرجة الأولى
(التشامبيونشيب).
وأشارت التقارير إلى أنّ صافرات الإنذار دفعت اللاعبين والجهاز الفني للتجمّع خارج فندق "راديسون بلو" لمدّة 20 دقيقة تقريبا، إلى حين وصول فرق الإطفاء التي تحقق في أسباب الحادث، ولم يتضح ما إذا كان هناك حريق فعلي، فيما بدت علامات الانزعاج والإرهاق على بعض اللاعبين، ووصف أحدهم ما جرى بـ"المهزلة".
وكان ميلوول قد قطع رحلة طويلة من جنوب لندن
إلى شيفيلد استعدادا للقاء، بعدما استهل الموسم بفوز على نورويتش سيتي
، قبل أن يتعرض لخسارة ثقيلة أمام ميدلسبره بثلاثية، لكنّه عاد وفاز يوم السبت بهدف نظيف على مضيفه شيفيلد، كما تأهل إلى الدور التالي من كأس الرابطة
بفوزه على نيوبورت
كاونتي.
في المقابل، يعيش شيفيلد يونايتد
بداية صعبة بخسارته في مبارياته الأربع الأولى، ما يضع مدربه روبن سيلس تحت ضغط مبكر