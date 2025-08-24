الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات

أثار جدلاً واسعا بعد إعلانه أنّ المدافع الإيفواري سيرج أورييه، نجم توتنهام السابق ولاعب بيرسبوليس الحالي، قد يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أشهر إثر إصابته بالتهاب الكبد ب.

أورييه، 32 عاما، انضم إلى بيرسبوليس الشهر الماضي بعد عام قضاه دون نادٍ، لكنّه لم يشارك بعد في أيّ مباراة رسمية مع الفريق، واضطر للغياب عن مواجهة فجر سباسي ، وأكد الاتحاد الإيراني أنه سيتم عزله وخضوعه لفحوصات بعد ثلاثة أشهر لتحديد إمكانية عودته، إذ إن المرض عادةً ما يستمر بين شهر وثلاثة أشهر.

الخبر أثار تكهنات حول إمكانية فسخ عقده، لكن اللاعب سارع للرد عبر حسابه على " "، مؤكداً أنه يتواجد في التدريبات وأن "كل شيء على ما يرام ولا يوجد ما يستدعي القلق"، ونشر صورة له بملابس التدريب إلى جانب أحد زملائه.

ويعد بيرسبوليس النادي الثامن بعد مسيرة اللاعب الاحترافية، حيث سبق له اللعب مع أندية أوروبية بارزة، من بينها وتوتنهام وغلطه سراي.







