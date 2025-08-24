الأخبار
الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات

الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات
كرة القدم

2025-08-24 | 01:19
الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات

أثار الاتحاد الإيراني لكرة القدم جدلاً واسعا

أثار الاتحاد الإيراني لكرة القدم جدلاً واسعا بعد إعلانه أنّ المدافع الإيفواري سيرج أورييه، نجم توتنهام السابق ولاعب بيرسبوليس الحالي، قد يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أشهر إثر إصابته بالتهاب الكبد ب.
أورييه، 32 عاما، انضم إلى بيرسبوليس الشهر الماضي بعد عام قضاه دون نادٍ، لكنّه لم يشارك بعد في أيّ مباراة رسمية مع الفريق، واضطر للغياب عن مواجهة فجر سباسي الأخيرة، وأكد الاتحاد الإيراني أنه سيتم عزله وخضوعه لفحوصات جديدة بعد ثلاثة أشهر لتحديد إمكانية عودته، إذ إن المرض عادةً ما يستمر بين شهر وثلاثة أشهر.
الخبر أثار تكهنات حول إمكانية فسخ عقده، لكن اللاعب سارع للرد عبر حسابه على "سناب شات"، مؤكداً أنه يتواجد في التدريبات وأن "كل شيء على ما يرام ولا يوجد ما يستدعي القلق"، ونشر صورة له بملابس التدريب إلى جانب أحد زملائه.
ويعد بيرسبوليس النادي الثامن بعد مسيرة اللاعب الاحترافية، حيث سبق له اللعب مع أندية أوروبية بارزة، من بينها باريس سان جيرمان وتوتنهام وغلطه سراي.



الانحاد الإيراني اعلن إصابته بوباء واللاعب رد من التدريبات

رياضة

كرة القدم

سيرج أورييه

توتنهام

