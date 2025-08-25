الأخبار
فيديو - وسام أبو علي وعلم فلسطين يتسببان بجدل واسع

فيديو - وسام أبو علي وعلم فلسطين يتسببان بجدل واسع
كرة القدم

2025-08-25 | 00:30
فيديو - وسام أبو علي وعلم فلسطين يتسببان بجدل واسع

أثار تجاهل نادي كولومبوس كرو الأميركي علم فلسطين جدلاً واسعاً

أثار تجاهل نادي كولومبوس كرو الأميركي وضع علم فلسطين في المساحة المخصصة للاعبه وسام أبو علي داخل غرفة الملابس جدلاً واسعاً.
وشارك الفلسطيني أبو علي المنتقل حديثا الى صفوف كولومبوس كرو في الشوط الثاني من مباراة فريقه التي خسرها (1-2) أمام نيو إنغلاند ريفولوشن، حيث ساهم في هدف تقليص النتيجة.
وأعلن الحساب الرسمي للدوري الأميركي احتساب الهدف باسم وسام، قبل أن يتراجع ويمنحه لزميله المجري دانيال جازداج الذي كان متداخلا في الكرة.
ونشر النادي الأميركي عبر منصة إكس مقطع فيديو للاعب أثناء دخوله للمرة الأولى حيث ظهر علم الدنمارك بدلا من علم بلده الأم، علماً أنه مولود في البلد الاسكندنافي، لكنه من أصل فلسطيني، ويلعب للمنتخب الفلسطيني.



