موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي

يدور صراع كروي بين وإسبانيا حول مستقبل المدافع الشاب

يدور صراع كروي بين وإسبانيا حول مستقبل المدافع الشاب ليو لوميتر، لاعب البالغ من العمر 16 عاما، والذي يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الدفاعية في

فقد أشارت الصحف إلى أنّ يسعى لإقناع اللاعب بتغيير ولائه الدولي، رغم أنه سبق ومثّل منتخب تحت 16 عاماً.

وُلد لوميتر في مدينة سرقسطة، وبدأ مسيرته في أكاديمية سرقسطة قبل أن ينتقل إلى ريال عام 2021، ورغم أنّ إسبانيا هي موطنه الأمّ، إلّا أنّ اللاعب يملك حقّ تمثيل فرنسا بحكم أنّ والده فرنسي.

وأوضحت التقارير أنّ الفرنسي يتحرّك بسرعة، إذ يخطّط لاستدعاء المدافع الشاب إلى قائمة منتخب الديوك للمشاركة في تحت 17 عاماً المقرر إقامتها في تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.

وفي المقابل، لم يردّ بعد، بعدما قرّر عدم استدعائه لمعسكر منتخب إسبانيا تحت 17 عاما في فترة التوقّف الدولي المقبلة، وحتّى الآن لم يحسم لوميتر قراره، وسيكون أمامه بضعة أشهر لتحديد مستقبله الدولي.

مصادر قريبة من ريال مدريد أكّدت أنّ النادي يضع آمالًا كبيرة على اللاعب، وأنّ اختياره بين فرنسا وإسبانيا سيحظى بمتابعة دقيقة من والجماهير، خاصّة مع اقتراب للشباب التي قد تكون محطّة مفصليّة في مسيرته.









