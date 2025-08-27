الليغا تثير الجدل .. اللاعبون يمنعون ترحيل المباريات إلى ميامي

تتصاعد في موجة جدل

تتصاعد في موجة جدل بعد مقترح نقل مباراة فياريال أمام ، المقرّرة في الأوّل - ديسمبر المقبل، إلى ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأميركية.

الفكرة التي دفعت بها رابطة "لا ليغا" قوبلت هذه المرة برفض جماعي من اللاعبين، الذين اعتبروا أنّ نقل مباراة رسميّة خارج حدود البلاد يُفقد المسابقة قيمتها وروحها.

وأصدرت رابطة اللاعبين المحترفين (AFE) بيانا قادة الأندية العشرين في الدوري، أكّدت فيه أنّ غياب الحوار والمعلومات الكافية يجعل من الصعب دعم المبادرة.

وشدّد اللاعبون على أنّ المسابقة المحلّيّة يجب أن تبقى محلّيّة، وأنّ تحميلهم أعباء سفر عبر الأطلسي في منتصف الموسم يتعارض مع مبدأ الحفاظ على صحّتهم واستعدادهم.

وشبه مراقبون هذه الخطوة بما جرى في العام 2019، حين نُقلت بطولة كأس السوبر الإسباني إلى ، في صفقة ضخمة رعتها شركة مملوكة للنجم السابق جيرارد بيكيه.

ورغم النجاح التجاري، بقي الشعور قائما بأنّ الإسبانيّة تُنتزع من بيئتها الطبيعية، ويرى كثيرون أنّ المسألة تتجاوز البعد الرياضي إلى الهوية.

ويستمد فياريال، القادم من مدينة صغيرة "كاستيون"، قوّته من جماهيره المحلّيّة، فيما يرفع برشلونة شعار "أكثر من نادٍ" كرمز للهوية الكتالونية، ونقل مواجهة كهذه إلى ، وفق رأي اللاعبين، لا يعبّر عن توسع عالمي بقدر ما يحوّل البطولة إلى سلعة تسويقية.

وبينما تسعى "لا ليغا" لاستغلال صعود شعبيّة كرة القدم في أميركا قبل مونديال 2026، يصرّ اللاعبون على أنّ الحفاظ على روح اللعبة يتطلّب التوازن بين الانتشار العالمي واحترام خصوصيّة البطولات المحلّيّة.













