الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الليغا تثير الجدل .. اللاعبون يمنعون ترحيل المباريات إلى ميامي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الليغا تثير الجدل .. اللاعبون يمنعون ترحيل المباريات إلى ميامي
A-
A+

كرة القدم

2025-08-27 | 01:09
الليغا تثير الجدل .. اللاعبون يمنعون ترحيل المباريات إلى ميامي

تتصاعد في إسبانيا موجة جدل جديدة

تتصاعد في إسبانيا موجة جدل جديدة بعد مقترح نقل مباراة فياريال أمام برشلونة، المقرّرة في كانون الأوّل - ديسمبر المقبل، إلى ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأميركية.
الفكرة التي دفعت بها رابطة "لا ليغا" قوبلت هذه المرة برفض جماعي من اللاعبين، الذين اعتبروا أنّ نقل مباراة رسميّة خارج حدود البلاد يُفقد المسابقة قيمتها وروحها.
وأصدرت رابطة اللاعبين المحترفين (AFE) بيانا باسم قادة الأندية العشرين في الدوري، أكّدت فيه أنّ غياب الحوار والمعلومات الكافية يجعل من الصعب دعم المبادرة.
وشدّد اللاعبون على أنّ المسابقة المحلّيّة يجب أن تبقى محلّيّة، وأنّ تحميلهم أعباء سفر عبر الأطلسي في منتصف الموسم يتعارض مع مبدأ الحفاظ على صحّتهم واستعدادهم. 
وشبه مراقبون هذه الخطوة بما جرى في العام 2019، حين نُقلت بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية، في صفقة ضخمة رعتها شركة مملوكة للنجم السابق جيرارد بيكيه.
ورغم النجاح التجاري، بقي الشعور قائما بأنّ كرة القدم الإسبانيّة تُنتزع من بيئتها الطبيعية، ويرى كثيرون أنّ المسألة تتجاوز البعد الرياضي إلى الهوية.
ويستمد فياريال، القادم من مدينة صغيرة "كاستيون"، قوّته من جماهيره المحلّيّة، فيما يرفع برشلونة شعار "أكثر من نادٍ" كرمز للهوية الكتالونية، ونقل مواجهة كهذه إلى الولايات المتحدة، وفق رأي اللاعبين، لا يعبّر عن توسع عالمي بقدر ما يحوّل البطولة إلى سلعة تسويقية.
وبينما تسعى "لا ليغا" لاستغلال صعود شعبيّة كرة القدم في أميركا قبل مونديال 2026، يصرّ اللاعبون على أنّ الحفاظ على روح اللعبة يتطلّب التوازن بين الانتشار العالمي واحترام خصوصيّة البطولات المحلّيّة.






مقالات ذات صلة

داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب
2025-08-24

داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب

صورة قديمة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات العودة
2025-08-23

صورة قديمة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات العودة

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريح صادم " جربت الموت مرتين ورحت عالم البرزخ"!
2025-08-07

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريح صادم " جربت الموت مرتين ورحت عالم البرزخ"!

شائعات زواج سري بين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني تثير الجدل
2025-08-06

شائعات زواج سري بين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني تثير الجدل

الليغا تثير الجدل .. اللاعبون يمنعون ترحيل المباريات إلى ميامي

رياضة

كرة القدم

فياريال

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي
فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي
01:10

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي

يدور صراع كروي بين فرنسا وإسبانيا حول مستقبل المدافع الشاب

01:10

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي

يدور صراع كروي بين فرنسا وإسبانيا حول مستقبل المدافع الشاب

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
01:07

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

صعد مع الفريق من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي الممتاز

01:07

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

صعد مع الفريق من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي الممتاز

اخترنا لك
موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي
01:10
فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
01:07
فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي
01:06
فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي
01:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025