ادعاءات صادمة: لاعبو الدوري الإنجليزي متورطون في التلاعب بالمباريات

مزاعم خطيرة حول تورط عدد من لاعبي في قضايا تلاعب

كشف فريدريك غارداري، الرئيس السابق لوحدة تحقيقات الجرائم المنظمة في الرياضة بالشرطة السويدية، عن مزاعم خطيرة حول تورط عدد من لاعبي في قضايا تلاعب بنتائج المباريات، مستندا إلى أدلّة تمت مصادرتها خلال مداهمة كازينو غير شرعي في ستوكهولم أواخر عام 2021.

وبحسب غارداري، فقد تمّت مصادرة عدّة هواتف محمولة خلال العمليّة، من بينها هاتف احتوى على رسائل عبر تطبيق "تلغرام" تكشف تعاون لاعبين من أندية مختلفة، بينهم من الدوري الإنجليزي، مع مجرمين متخصصين في التلاعب بمباريات محلّية ودولية.

وشملت المباريات مواجهات في الأمم الأوروبية، لكنّ اللافت أنّ الشرطة السويديّة قرّرت إغلاق التحقيق وعدم المضي قدما بالقضية، رغم خطورة المعلومات، وهو ما أثار تساؤلات غارداري حول أسباب تجميد الملف.

وتأتي هذه المزاعم في وقت لم تتسلّم فيه رابطة الإنجليزي نتائج التحقيق من الجانب السويدي، وسط ترقّب لمعرفة ما إذا كانت ستُفتح تحقيقات أو تُفرض عقوبات محتملة.

الجدير بالذكر أنّ غارداري سبق أن قاد تحقيقا استمرّ 18 شهرا كشف تورط لاعب السابق، ديكسون إيتوهو، في محاولة رشوة للتلاعب بنتائج مباريات في السويد، وانتهى بقرار منعه من ممارسة هناك لخمس سنوات.

، أكّد يوهان كلاسون، مسؤول النزاهة في الاتحاد السويدي ، أنّ الاتحاد تسلّم بالفعل معلومات عامّة من الشرطة عام 2021 بشأن أدلّة على التلاعب، لكنّها لم تكن كافية لاتخاذ أيّ إجراءات لسرّيّة التحقيقات الجارية حينها.

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من الشرطة في ستوكهولم أو من سلطات الشرطة الوطنيّة في السويد، فيما اكتفت رابطة الدوري الإنجليزي برفض الإدلاء بأي تصريح.





