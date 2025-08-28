ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا

كتب نادي بودو غليمت النرويجي صفحة في تاريخه، بعدما حجز مقعده في مرحلة من لموسم 2025-2026، ليكون أول نادٍ من النرويج يبلغ هذه المرحلة منذ عام 2007.

وجاء تأهل الفريق بعد تفوقه على شتورم غراتس النمساوي بنتيجة إجمالية (6-2)، إثر فوزه الكبير ذهابا بخماسية نظيفة، رغم خسارته في الإياب بنتيجة (1-2) في إنجاز وصفته الصحافة الرياضية النرويجية بالتاريخي، كونه يعيد النرويجية إلى الواجهة القارية بعد غياب طويل.

ويُعد بودو غليمت النادي "الأكثر شمالا" على الإطلاق الذي يصل إلى أبطال ، إذ يقع مقره في مدينة بودو شمال الدائرة القطبية الشمالية، ما يضيف رمزية خاصة لتأهله.

ويلعب الفريق على ملعب آسبميرا الذي لا تتجاوز سعته 8,270 مقعدا، ليكون واحدا من أصغر الملاعب التي ستستضيف مباريات في البطولة، فضلا عن تميّزه بموقعه الجغرافي الفريد بالقرب من الدائرة القطبية الشماليّة.

هذا التأهّل يُشكّل فرصة تاريخيّة للنادي لتعزيز مكانته الأوروبية، وسط تطلّع جماهيره لمواصلة كتابة فصل جديد من النجاح في القارة العجوز.












