4 آب "الحقيقة الضائعة"
ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا

ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

2025-08-28 | 00:58
ملعب صغير قرب الدائرة القطبية الشماليّة في دوري أبطال أوروبا

كتب نادي بودو غليمت النرويجي صفحة جديدة في تاريخه

كتب نادي بودو غليمت النرويجي صفحة جديدة في تاريخه، بعدما حجز مقعده في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، ليكون أول نادٍ من النرويج يبلغ هذه المرحلة منذ عام 2007.
وجاء تأهل الفريق بعد تفوقه على شتورم غراتس النمساوي بنتيجة إجمالية (6-2)، إثر فوزه الكبير ذهابا بخماسية نظيفة، رغم خسارته في الإياب بنتيجة (1-2) في إنجاز وصفته الصحافة الرياضية النرويجية بالتاريخي، كونه يعيد الكرة النرويجية إلى الواجهة القارية بعد غياب طويل.
ويُعد بودو غليمت النادي "الأكثر شمالا" على الإطلاق الذي يصل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يقع مقره في مدينة بودو شمال الدائرة القطبية الشمالية، ما يضيف رمزية خاصة لتأهله.
ويلعب الفريق على ملعب آسبميرا الذي لا تتجاوز سعته 8,270 مقعدا، ليكون واحدا من أصغر الملاعب التي ستستضيف مباريات في البطولة، فضلا عن تميّزه بموقعه الجغرافي الفريد بالقرب من الدائرة القطبية الشماليّة.
هذا التأهّل يُشكّل فرصة تاريخيّة للنادي لتعزيز مكانته الأوروبية، وسط تطلّع جماهيره لمواصلة كتابة فصل جديد من النجاح في القارة العجوز.





رياضة

كرة القدم

بودو غليمت

دوري أبطال أوروبا

