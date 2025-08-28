الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ما حقيقة إطلاق بيدري شركة توصيل "ديليفري"؟

كرة القدم

2025-08-28 | 00:59
فيديو - ما حقيقة إطلاق بيدري شركة توصيل "ديليفري"؟

أطلق لاعب برشلونة بيدري حملة دعائية جديدة

أطلق لاعب برشلونة بيدري حملة دعائية جديدة مع شركة "ديكاتلون" تحت شعار "Back to sport"، حيث يجسّد دور مؤسس شركة وهمية تحمل اسم "Repartos Pedri" لتوصيل المنتجات الرياضية، في إطار فكرة إبداعية تتمحور حول "توزيع اللعب" داخل الملعب و"توزيع الرياضة" خارجه.
الحملة التي طوّرتها وكالة Fuego Camina Conmigo تهدف إلى تشجيع العائلات على العودة إلى الروتين اليومي مع النشاط الرياضي والعادات الصحية. 
وقد بدأت الحملة بتشويق واسع، إذ شوهدت دراجات نارية تحمل شعار "Repartos Pedri" تجوب شوارع مدن إسبانية من دون أي توضيحات، ما أثار فضول الجمهور ووسائل الإعلام. 
وزاد الغموض بعدما ظهر بيدري عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بزيّ الموزع وهو يخلع خوذته بجانب إحدى الدراجات، من دون كشف تفاصيل إضافية.
بعد ساعات، أعلنت "ديكاتلون" رسميا أنها تقف وراء هذه المبادرة، مؤكدة أن الهدف هو تحويل الاستعارة الكروية "توزيع اللعب" إلى رسالة أوسع تقوم على "توزيع الرياضة"، كدعوة للعودة إلى النشاط البدني بأسلوب ممتع ومبتكر.
وقالت فرانشيسكا موساكّيو، مديرة التسويق في "ديكاتلون إسبانيا" أنهم يؤمنون بأن الرياضة أداة قوية لتحسين حياة الناس، وهدفهم واضح وهو جعل الرياضة أقرب إلى الجميع، وأنّهم من خلال هذه الحملة  سعوا إلى إلهام العائلات لممارسة النشاط البدني بطريقة ممتعة وسهلة، عبر مزيج من الفعاليات الحضرية والمحتوى الرقمي والوسائط السمعية البصرية.


