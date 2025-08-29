الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد

كرة القدم

2025-08-29 | 02:25
فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد

أظهر لاعبو نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني حماسا كبيرا

أظهر لاعبو نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني حماسا كبيرا بعد إعلان مواجهتهم المرتقبة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ويستعدّ ريال مدريد للعودة بقوّة في البطولة الأوروبية بعد موسم 2024-25 المخيّب للآمال تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.
وجاء في نتائج قرعة مرحلة المجموعات أنّ ريال مدريد سيواجه فرقا عملاقة مثل مانشستر سيتي، ليفربول ويوفنتوس، إلى جانب فرق أخرى مثل مارسيليا وأولمبياكوس وموناكو.
ومع ذلك، يعتبر نادي كايرات ألماتي من الأندية الأقل شهرة مقارنة بالمنافسين الكبار، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو 12.8 مليون يورو فقط، ويعدّ أول نادي كازاخستاني يشارك في البطولة منذ أستانا.
وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها متابعون فرحة لاعبي كايرات عند إعلان مواجهة ريال مدريد، حيث عمّ الاحتفال بينهم بدلاً من القلق أو الحيرة.
وتعدّ هذه المباراة حدثاً تاريخيا للكرة الكازاخستانية، إذ ستكون أوّل مواجهة في تاريخ كايرات أمام ريال مدريد، الذي سيحتاج للسفر 12 ساعة بالطائرة للوصول، وأيضا أول مواجهة للنادي أمام أي فريق إسباني، ما يجعل اللقاء مناسبة استثنائية للطرفين.



