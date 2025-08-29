فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد

Kairat Almaty players’ reaction when they learned they’ll face Real Madrid 🤩



أظهر لاعبو نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني حماسا كبيرا بعد إعلان مواجهتهم المرتقبة أمام في هذا الموسم.ويستعدّ للعودة بقوّة في البطولة الأوروبية بعد موسم 2024-25 المخيّب للآمال تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.وجاء في نتائج قرعة مرحلة أنّ ريال مدريد سيواجه فرقا عملاقة مثل ، ويوفنتوس، إلى جانب فرق أخرى مثل مارسيليا وأولمبياكوس وموناكو.ومع ذلك، يعتبر نادي كايرات ألماتي من الأندية الأقل شهرة مقارنة بالمنافسين الكبار، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو 12.8 مليون فقط، ويعدّ أول نادي كازاخستاني يشارك في البطولة منذ .وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها متابعون فرحة لاعبي كايرات عند إعلان مواجهة ريال مدريد، حيث عمّ الاحتفال بينهم بدلاً من القلق أو الحيرة.وتعدّ هذه المباراة حدثاً تاريخيا للكرة الكازاخستانية، إذ ستكون أوّل مواجهة في تاريخ كايرات أمام ريال مدريد، الذي سيحتاج للسفر 12 ساعة بالطائرة للوصول، وأيضا أول مواجهة للنادي أمام أي فريق إسباني، ما يجعل اللقاء مناسبة استثنائية للطرفين.