أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور في ، ليصبح أوّل ناد من يصل إلى هذه المرحلة من المنافسات الأوروبيّة.

وجاء التأهّل بعد مباراة الإياب في الدور التمهيدي الأخير ضد فريق RFS اللاتفي، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، ليحسم هامرون مجموع المباراتين (3-2) بعد فوزه في مباراة الذهاب (1-0).

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة للكرة ، حيث سيواجه هامرون في دور المجموعات فرقا أوروبية قوية، ما يفتح أبوابا للتميز على المستوى القاري، وهو الإنجاز التاريخي الذي يعكس تطور المالطية ويضع النادي في دائرة الضوء لأول مرة في تاريخه.







