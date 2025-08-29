أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

الأخبار
كرة القدم

2025-08-29 | 02:27
حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا

حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح أوّل ناد من مالطا يصل إلى هذه المرحلة من المنافسات الأوروبيّة.
وجاء التأهّل بعد مباراة الإياب في الدور التمهيدي الأخير ضد فريق RFS اللاتفي، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، ليحسم هامرون مجموع المباراتين (3-2) بعد فوزه في مباراة الذهاب (1-0).
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة للكرة المالطية، حيث سيواجه هامرون في دور المجموعات فرقا أوروبية قوية، ما يفتح أبوابا جديدة للتميز على المستوى القاري، وهو الإنجاز التاريخي الذي يعكس تطور كرة القدم المالطية ويضع النادي في دائرة الضوء الأوروبي لأول مرة في تاريخه.



