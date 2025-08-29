لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

أثار نجم المصارعة العالمي جون جدلا واسعا، بعد أن نشر عبر حسابه في " " صورة تاريخية للنجم بقميصه رقم 10 مع ، في خطوة فُسرت على أنها إشارة إلى العد التنازلي لنهاية مسيرته داخل حلبات المصارعة.

سينا، الذي يخوض حاليا جولته الوداعية بعد 25 عاما من النجاحات، كان قد ظهر آخر مرة في عرض "سماكداون" في دبلن يوم 22 آب - ، مؤكّدا أن مشواره مع WWE يقترب من نهايته، وتشير تقارير إلى أنه لم يتبق له سوى عشر نزالات قبل الاعتزال، وهو ما يوازي "رقم 10" الشهير لميسي.

اللافتّ أن الصورة التي نشرها سينا تعود إلى الأيام لميسي مع برشلونة، ما جعل التشبيه أكثر وضوحا بين لحظات النجم الأرجنتيني الوداعية ولحظات سينا الحالية.

الأخير في دبلن شهد أيضا مواجهة كلامية مشتعلة، بعدما قاطعه لوغان بول ونعته بـ"المحتال"، متحديا إياه لمواجهة مرتقبة في عرض "كلاش" بباريس.

ورغم محاولة بول السخرية منه، أنهى سينا المشهد بأسلوبه المعتاد عبر حركة Attitude Adjustment، وسط جماهيري كبير.

هكذا، يمزج سينا بين رسائل رمزية وظهور مثير للجدل، ليجعل من رحلته الأخيرة في WWE حدثا لا يقل صخبا عن إنجازاته داخل الحلبة.







