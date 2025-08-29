الأخبار
لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟
كرة القدم

2025-08-29 | 02:30
لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

أثار نجم المصارعة العالمي جون سينا جدلا واسعا

أثار نجم المصارعة العالمي جون سينا جدلا واسعا، بعد أن نشر عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تاريخية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميصه رقم 10 مع برشلونة، في خطوة فُسرت على أنها إشارة إلى العد التنازلي لنهاية مسيرته داخل حلبات المصارعة.
سينا، الذي يخوض حاليا جولته الوداعية بعد 25 عاما من النجاحات، كان قد ظهر آخر مرة في عرض "سماكداون" في دبلن يوم 22 آب - أغسطس، مؤكّدا أن مشواره مع WWE يقترب من نهايته، وتشير تقارير إلى أنه لم يتبق له سوى عشر نزالات قبل الاعتزال، وهو ما يوازي "رقم 10" الشهير لميسي.
اللافتّ أن الصورة التي نشرها سينا تعود إلى الأيام الأخيرة لميسي مع برشلونة، ما جعل التشبيه أكثر وضوحا بين لحظات النجم الأرجنتيني الوداعية ولحظات سينا الحالية.
العرض الأخير في دبلن شهد أيضا مواجهة كلامية مشتعلة، بعدما قاطعه لوغان بول ونعته بـ"المحتال"، متحديا إياه لمواجهة مرتقبة في عرض "كلاش" بباريس.
ورغم محاولة بول السخرية منه، أنهى سينا المشهد بأسلوبه المعتاد عبر حركة Attitude Adjustment، وسط حماس جماهيري كبير.
هكذا، يمزج سينا بين رسائل رمزية وظهور مثير للجدل، ليجعل من رحلته الأخيرة في WWE حدثا لا يقل صخبا عن إنجازاته داخل الحلبة.



