جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

قُدّرت المكافآت المالية المخصصة للمسابقات الأوروبية هذا الموسم بنحو 3.317 مليار

قُدّرت المكافآت المالية المخصصة للمسابقات الأوروبية هذا الموسم بنحو 3.317 مليار ، بينها 2.467 مليار يورو (74.38%) لدوري أبطال وكأس السوبر ، و565 مليون يورو (17.02%) للدوري الأوروبي، و285 مليوناً (8.60%) لدوري المؤتمرات.

ويشارك في هذا الموسم 36 نادياً، ويحصل كل مشارك في دور المجموعة الموحدة على 18.62 مليون يورو، وعلى 2.1 مليوناً عن كل فوز و700 ألف يورو عن كل تعادل.

وتنال الأندية المتأهلة الى الدور ثُمن النهائي (16 نادياً) 11 مليون يورو، وتنال الأندية المتنافسة في دور خروج المغلوب مليون يورو.

وينال كل فريق مبلغ 12.5 مليون يورو عند بلوغه ربع النهائي، و15 مليوناً لبلوغه نصف النهائي، ويحصل طرفا النهائي على 18.5 مليون يورو، ويمكن أن يصل رصيد البطل الى نحو 90 مليون يورو، وجاء التوزيع كما يلي:

• المكافآت الثابتة: 18.6 مليون يورو لكل فريق.

• كل فوز في مرحلة : 2.1 مليون يورو.

• كل تعادل في مرحلة المجموعات: 700 ألف يورو.

• المركز الأول إلى الثامن في مرحلة المجموعات: 2 مليون يورو.

• المركز التاسع إلى الـ16 في مرحلة المجموعات: مليون يورو.

• التأهل الى دور الـ16: 11 مليون يورو.

• التأهل الى الدور ربع النهائي: 12.5 مليون يورو.

• التأهل الى الدور نصف النهائي: 15 مليون يورو.

• التأهل الى الدور النهائي: 18.5 مليون يورو.

• البطل: 6.5 مليون يورو.





