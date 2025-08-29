الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو
A-
A+

كرة القدم

2025-08-29 | 02:30
جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

قُدّرت المكافآت المالية المخصصة للمسابقات الأوروبية لكرة القدم هذا الموسم بنحو 3.317 مليار يورو

قُدّرت المكافآت المالية المخصصة للمسابقات الأوروبية لكرة القدم هذا الموسم بنحو 3.317 مليار يورو، بينها 2.467 مليار يورو (74.38%) لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، و565 مليون يورو (17.02%) للدوري الأوروبي، و285 مليوناً (8.60%) لدوري المؤتمرات.
ويشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 36 نادياً، ويحصل كل مشارك في دور المجموعة الموحدة على 18.62 مليون يورو، وعلى 2.1 مليوناً عن كل فوز و700 ألف يورو عن كل تعادل.
وتنال الأندية المتأهلة الى الدور ثُمن النهائي (16 نادياً) 11 مليون يورو، وتنال الأندية المتنافسة في دور خروج المغلوب مليون يورو.
وينال كل فريق مبلغ 12.5 مليون يورو عند بلوغه ربع النهائي، و15 مليوناً لبلوغه نصف النهائي، ويحصل طرفا النهائي على 18.5 مليون يورو، ويمكن أن يصل رصيد البطل الى نحو 90 مليون يورو، وجاء التوزيع كما يلي:
•    المكافآت الثابتة: 18.6 مليون يورو لكل فريق.
•    كل فوز في مرحلة المجموعات: 2.1 مليون يورو.
•    كل تعادل في مرحلة المجموعات: 700 ألف يورو.
•    المركز الأول إلى الثامن في مرحلة المجموعات: 2 مليون يورو.
•    المركز التاسع إلى الـ16 في مرحلة المجموعات: مليون يورو.
•    التأهل الى دور الـ16: 11 مليون يورو.
•    التأهل الى الدور ربع النهائي: 12.5 مليون يورو.
•    التأهل الى الدور نصف النهائي: 15 مليون يورو.
•    التأهل الى الدور النهائي: 18.5 مليون يورو.
•    البطل: 6.5 مليون يورو.


مقالات ذات صلة

فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية
2025-06-16

فيديو - لامين يامال وجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية

ترامب: الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار
2025-07-27

ترامب: الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار

ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بإيرادات تتجاوز المليار يورو
2025-07-18

ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بإيرادات تتجاوز المليار يورو

ترامب: سنصادر ممتلكات من قدموا مساعدة مالية أو مادية أو تكنولوجية لنظام بشار الأسد
2025-06-30

ترامب: سنصادر ممتلكات من قدموا مساعدة مالية أو مادية أو تكنولوجية لنظام بشار الأسد

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي

الدوري الأوروبي

دوري المؤتمرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟
رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

اقرأ ايضا في كرة القدم

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟
02:30

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

أثار نجم المصارعة العالمي جون سينا جدلا واسعا

02:30

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

أثار نجم المصارعة العالمي جون سينا جدلا واسعا

رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!
02:29

رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

في مباراة تحمل نكهة خاصة ليس فقط كرويا بل لوجستيا أيضا

02:29

رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

في مباراة تحمل نكهة خاصة ليس فقط كرويا بل لوجستيا أيضا

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي
02:27

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا

02:27

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا

اخترنا لك
لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟
02:30
رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!
02:29
أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي
02:27
فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد
02:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025