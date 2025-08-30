تعويضات الإقالة تقود مورينيو الى حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني

بات قريباً من بلوغ 100 مليون جنيه إسترليني

لا يزال اسم جوزيه مورينيو، المدرب المخضرم، يرتبط بالأرقام القياسية حتى خارج الملاعب، إذ بات قريباً من بلوغ 100 مليون جنيه إسترليني، حصل عليها فقط من تعويضات فسخ العقود عقب اقالاته المتكررة.

مورينيو (62 عاماً)، أنهى تجربته مع فنربخشه بعد يومين فقط من خروج الفريق من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أمام بنفيكا، ليحصل على تعويض جديد بلغ نحو 13 مليون جنيه إسترليني.

ورغم فشله في التتويج مع فنربخشه، ليصبح ثاني فريق بعد توتنهام يعجز عن منحه أي لقب، إلا أن خزينة "السبيشال وان" واصلت الانتعاش من التعويضات.

وقد حصل المدرّب البرتغالي على التعويضات الضخمة التالية:

• 26.3 مليون جنيه من تشيلسي في فترتيه مع النادي اللندني.

• 19.6 مليون جنيه عقب رحيله عن .

• 17 مليون جنيه من .

• 15 مليون جنيه من توتنهام.

• 3 ملايين جنيه من ، كأصغر مبلغ في مسيرته.

ومع التعويض الأخير من فنربخشه، يصل مجموع ما تقاضاه من إقالات إلى نحو 93 مليون جنيه إسترليني، ليقترب من كسر حاجز المئة مليون.

رحيله تزامن مع إقالة آخر هو أولي غونار سولشاير من بشكتاش التركي، عقب الخروج المبكر من أيضاً.





