4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
فيديو - لابورتا ممدداً على عشب "الكامب نو"

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب "الكامب نو"
كرة القدم

2025-08-30 | 03:42
فيديو - لابورتا ممدداً على عشب "الكامب نو"

يستعد النادي للحصول على شهادة استكمال الأعمال

اقترب برشلونة من العودة إلى ملعبه التاريخي "كامب نو"، إذ يستعد النادي للحصول على شهادة استكمال الأعمال تمهيداً لعرضها على مجلس بلدية برشلونة، الذي بدوره سيجري عملية تفتيش قبل منح ترخيص "الإشغال الأوّل" وفتح الأبواب مجدداً للجماهير.
وفي خضم هذه التحضيرات، لفت الرئيس جوان لابورتا الأنظار يوم الجمعة بصورة غير مألوفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها ممدداً على ظهره في دائرة منتصف الملعب، بينما يحيط به مصورون وأحد أفراد فريق التواصل الاجتماعي بالنادي.
وتوقّع مراقبون أن تكون الخطوة جزءاً من حملة إعلامية للإعلان عن العودة الرسمية بمجرد استكمال المرحلة الأولى من المشروع.
اللافت أن لابورتا لم يكن بمفرده، إذ رافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بينهم نائبة الرئيس المؤسسي إيلينا فورت، والقيادي المسؤول عن كرة القدم النسائية تشافي بويغ.
ويأتي هذا المشهد بعد تأكيد نائب الرئيس رافا يوستي، الخميس، أن النادي بصدد إصدار بيان رسمي بشأن العودة إلى الملعب، ويُذكر أن لابورتا كان قد ظهر قبل أسابيع في إعلان سابق لم يكتمل، عندما رُوّج لخوض كأس خوان غامبر في "كامب نو" أمام فريق كومو الإيطالي، قبل أن يتم التراجع عن الفكرة.



برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة
2025-08-06

برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟
2025-07-19

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟

مكتب الادعاء يطالب باستدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي
2025-06-27

مكتب الادعاء يطالب باستدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته
2025-06-26

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته

رياضة

كرة القدم

برشلونة

كامب نو

