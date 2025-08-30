فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”

اقترب من العودة إلى ملعبه التاريخي "كامب نو"، إذ يستعد النادي للحصول على شهادة استكمال الأعمال تمهيداً لعرضها على برشلونة، الذي بدوره سيجري عملية تفتيش قبل منح ترخيص “الإشغال الأوّل” وفتح الأبواب مجدداً للجماهير.وفي خضم هذه التحضيرات، لفت الرئيس جوان لابورتا الأنظار يوم الجمعة بصورة غير مألوفة انتشرت على ، ظهر فيها ممدداً على ظهره في دائرة منتصف الملعب، بينما يحيط به مصورون وأحد أفراد فريق التواصل الاجتماعي بالنادي.وتوقّع مراقبون أن تكون الخطوة جزءاً من حملة إعلامية للإعلان عن العودة الرسمية بمجرد استكمال المرحلة الأولى من المشروع.اللافت أن لابورتا لم يكن بمفرده، إذ رافقه عدد من أعضاء ، بينهم نائبة الرئيس المؤسسي ، والقيادي المسؤول عن النسائية بويغ.ويأتي هذا المشهد بعد تأكيد رافا يوستي، الخميس، أن النادي بصدد إصدار بيان رسمي بشأن العودة إلى الملعب، ويُذكر أن لابورتا كان قد ظهر قبل أسابيع في إعلان سابق لم يكتمل، عندما رُوّج لخوض كأس خوان غامبر في “كامب نو” أمام فريق كومو ، قبل أن يتم الفكرة.