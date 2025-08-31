فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل

تألق نجم باريس سان جيرمان
، جواو نيفيز، بشكل لافت مساء السبت، بعدما سجل ثنائية من الركلات المقصية المدهشة ضمن هاتريك رائع في مرمى تولوز في منافسات الدوري الفرنسي Ligue 1.
وسجل نيفيز، البالغ 20 عاماً، الهدفين من مقصّيتين خلال سبع دقائق فقط، ما أعاد الأجواء إلى ذروتها في ملعب المباراة.
ولم يكتفِ بذلك، بل أضاف الهدف الثالث له بمجهود فردي رائع من خارج منطقة الجزاء، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (٦-٣).
ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان
من بنفيكا
في العام الفائت، أصبح نيفيز واحداً من أفضل لاعبي الوسط في العالم
، وسجل 7 أهداف في جميع المسابقات في موسم 2024-25، مساهماً في تتويج النادي الفرنسي بالثلاثية تحت قيادة لويس إنريكي
، كما توّج بلقب دوري الأمم
مع منتخب البرتغال
.
ويستعد نيفيز للمشاركة مع البرتغال في مواجهتي تصفيات كأس العالم
ضد أرمينيا
والمجر في الشهر المقبل، قبل العودة إلى صفوف باريس
سان جيرمان لمواجهة لانس على ملعب بارك دي برانس في 14 منه.