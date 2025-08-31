فيديو - ساديو ماني يتحدّث اللغة العربيّة

أشاد المهاجم السنغالي ساديو ماني
بانطلاقة فريقه النصر القوية في الموسم الحالي للدوري السعودي، مؤكّداً أنّ الهدف منذ البداية هو المنافسة على لقب البطولة.
وجاءت تصريحات اللاعب بعد فوز النصر الكبير على مضيفه التعاون (٥-٠) مساء الجمعة، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.
وقال ماني عن الأداء الجماعي للفريق "كنا مستعدين جيداً لهذه المباراة، هدفنا دائمًا هو التتويج باللقب، ونلعب كل مواجهة بتركيز كامل لأن الموسم طويل، وسنبذل كل جهد لتحقيق الدوري".
كما أشاد بالمدرب جورجي
جيسوس، واصفاً دوره بالمفتاح الأساسي في تحسن أداء الفريق "أسلوبه وتدريباته أحدثا فرقاً كبيراً، وحتى لو أغمضنا أعيننا، نتمكن من التمرير بفضل منهجه".
وعند الحديث عن مستقبله مع النصر، اكتفى ماني بالإجابة باللغة العربية
والقول بشكل غامض "الله
أعلم .. لكن إن شاء الله بشأن استمراري مع النصر"، في تصريح أثار فضول الجماهير والإعلام على حد سواء.