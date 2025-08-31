فيديو - ساديو ماني يتحدّث اللغة العربيّة

ساديو ماني يرد باللغة العربية على إمكانية استمراره مع النصر: "الله أعلم" 🗣#العربية_رياضة pic.twitter.com/VgUSYUlpL1 — العربية رياضة (@AlArabiyaSports) August 29, 2025

أشاد المهاجم بانطلاقة فريقه النصر القوية في الموسم الحالي للدوري السعودي، مؤكّداً أنّ الهدف منذ البداية هو المنافسة على لقب البطولة.وجاءت تصريحات اللاعب بعد فوز النصر الكبير على مضيفه التعاون (٥-٠) مساء الجمعة، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.وقال ماني عن الأداء الجماعي للفريق "كنا مستعدين جيداً لهذه المباراة، هدفنا دائمًا هو التتويج باللقب، ونلعب كل مواجهة بتركيز كامل لأن الموسم طويل، وسنبذل كل جهد لتحقيق الدوري".كما أشاد بالمدرب جيسوس، واصفاً دوره بالمفتاح الأساسي في تحسن أداء الفريق "أسلوبه وتدريباته أحدثا فرقاً كبيراً، وحتى لو أغمضنا أعيننا، نتمكن من التمرير بفضل منهجه".وعند الحديث عن مستقبله مع النصر، اكتفى ماني بالإجابة باللغة والقول بشكل غامض " أعلم .. لكن إن شاء الله بشأن استمراري مع النصر"، في تصريح أثار فضول الجماهير والإعلام على حد سواء.