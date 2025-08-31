فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله

Ronaldo pulled up to Vini's house and surprised him while he was sleeping 😂 pic.twitter.com/VYv3ZX9Xun — Netflix Sports (@netflixsports) August 30, 2025

أثار أسطورة البرازيلية نازاريو دهشة مواطنه حين فجأة في منزله، وفق فيديو نشره حساب Netflix Sports على منصة "إكس" مساء السبت.ويظهر الفيديو لاعب وهو نائم في غرفته، قبل أن يدخل رونالدو بهدوء في مفاجأة ودية، ما ادهش عند استيقاظه، وهو الذي يعتبر رونالدو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ بعد .وتأتي هذه الزيارة في وقت يتألق فيه فينيسيوس مع ، بينما يظل رونالدو نازاريو رمزاً من رموز العالمية، وله تأثير واضح على اللاعبين .وعبر المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم باللقطة، معتبرين أن هذه اللحظة تعكس روح العلاقة بين الأجيال في كرة القدم البرازيلية.