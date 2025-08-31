الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله
A-
A+

كرة القدم

2025-08-31 | 02:01
فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله

أثار أسطورة كرة القدم البرازيلية دهشة مواطنه فينيسيوس جونيور

أثار أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو دهشة مواطنه فينيسيوس جونيور حين زاره فجأة في منزله، وفق فيديو نشره حساب Netflix Sports على منصة "إكس" مساء السبت.
ويظهر الفيديو لاعب ريال مدريد وهو نائم في غرفته، قبل أن يدخل رونالدو بهدوء في مفاجأة ودية، ما ادهش فينيسيوس عند استيقاظه، وهو الذي يعتبر رونالدو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ البرازيل بعد بيليه
وتأتي هذه الزيارة في وقت يتألق فيه فينيسيوس مع ريال مدريد، بينما يظل رونالدو نازاريو رمزاً من رموز الكرة العالمية، وله تأثير واضح على اللاعبين الشباب.
وعبر المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم باللقطة، معتبرين أن هذه اللحظة تعكس روح العلاقة الطيبة بين الأجيال في كرة القدم البرازيلية.



مقالات ذات صلة

فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ
2025-08-18

فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

إدارة ريال مدريد تغير سياستها مع فينيسيوس جونيور
2025-08-18

إدارة ريال مدريد تغير سياستها مع فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور وكامافينغا وترافيس سكوت بقميص نادي برتغالي
2025-07-22

فينيسيوس جونيور وكامافينغا وترافيس سكوت بقميص نادي برتغالي

فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم
2025-06-17

فيديو - رودري وإيدرسون يفاجئان جماهير مانشستر سيتي في منازلهم

فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله

رياضة

كرة القدم

رونالدو نازاريو

فينيسيوس جونيور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة
فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
02:31

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة

يحتل سانت لويس المركز الرابع عشر قبل الأخير

02:31

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة

يحتل سانت لويس المركز الرابع عشر قبل الأخير

فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد
02:30

فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد

كانت المباراة في الدقيقة 65 وريال مدريد متقدماً على أرضه

02:30

فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد

كانت المباراة في الدقيقة 65 وريال مدريد متقدماً على أرضه

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة
02:03

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن تسجيل الحارس البولندي المخضرم

02:03

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن تسجيل الحارس البولندي المخضرم

اخترنا لك
فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
02:31
فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد
02:30
لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة
02:03
فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل
01:59

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025