فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله

أثار أسطورة كرة القدم
البرازيلية رونالدو
نازاريو دهشة مواطنه فينيسيوس جونيور
حين زاره
فجأة في منزله، وفق فيديو نشره حساب Netflix Sports على منصة "إكس" مساء السبت.
ويظهر الفيديو لاعب ريال مدريد
وهو نائم في غرفته، قبل أن يدخل رونالدو بهدوء في مفاجأة ودية، ما ادهش فينيسيوس
عند استيقاظه، وهو الذي يعتبر رونالدو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ البرازيل
بعد بيليه
.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يتألق فيه فينيسيوس مع ريال مدريد
، بينما يظل رونالدو نازاريو رمزاً من رموز الكرة
العالمية، وله تأثير واضح على اللاعبين الشباب
.
وعبر المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم باللقطة، معتبرين أن هذه اللحظة تعكس روح العلاقة الطيبة
بين الأجيال في كرة القدم البرازيلية.