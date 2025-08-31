الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
كرة القدم

2025-08-31 | 02:03
لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن تسجيل الحارس البولندي المخضرم

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن تسجيل الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني في قائمته، وذلك قبل مواجهة رايو فاليكانو الليلة، في الجولة الثالثة، الأخيرة من الدوري الإسباني قبل التوقف الدولي لشهر أيلول - سبتمبر.
ويخوض فريق المدرب هانسي فليك المباراة بعد تحقيق انتصارين متتاليين منذ بداية موسم 2025/26، غير أنّ الرحلة إلى ملعب فاييكاس ستشكّل اختباراً حقيقياً للفريق، خصوصاً في ظلّ غياب النجم جافي بسبب الإصابة وغيابه أيضًا عن تصفيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني الشهر المقبل.
وكانت أزمة تسجيل اللاعبين قد سيطرت على الفريق، حيث احتاجت الإدارة إلى اتفاقات متأخرة للسماح بمشاركة كل من خوان غارسيا وماركوس راشفورد في المباراة الافتتاحية ضد ريال مايوركا. 
وأصبح غارسيا الحارس الأول للفريق، بينما ظلّ مركز البديل غامضاً مع غياب تير شتيغن إثر عملية جراحية في الكتف، وأكد النادي أن تسجيل تشيزني تم رسمياً بعد إعارة إيناكي بينيا إلى إلتشي وتمديد عقده لثلاثة أعوام، إضافة إلى فسخ عقد أوريول روميو بالتراضي قبل موعده بعام لتوفير مساحة في سلم الرواتب.
وبذلك ينضم تشيزني (35 عاماً) إلى القائمة الرسمية، مرجحاً أن يبدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء، فيما لا يزال السويدي روني باردغجي الاستثناء الوحيد في انتظار استكمال أوراقه.



لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

