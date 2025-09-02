الأخبار
الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب
كرة القدم

2025-09-02 | 01:09
الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب

لجأ النادي إلى تسجيل اللاعب ضمن صفوف الفريق الرديف كحلّ مؤقّت

أثار تعاقد برشلونة مع السويدي روني بردغجي جدلا واسعا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بعدما لجأ النادي إلى تسجيل اللاعب ضمن صفوف الفريق الرديف كحلّ مؤقّت، في ظلّ عجزه عن توفير مساحة كافية في ميزانيّة الفريق الأوّل بسبب قيود اللعب المالي النظيف.
وأكّد خافيير غوميز، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني، أنّ الليغا تتابع عن قرب طريقة تسجيل اللاعب، موضحا أنّ إدراج بردغجي مع "الرديف" ممكن فقط إذا كان راتبه متوافقا مع عقود لاعبي الفريق الثاني.
وأضاف أنّ حصول اللاعب على راتب يتجاوز ذلك سيعني اعتباره عنصرا من الفريق الأّول، وبالتالي إلزام برشلونة بتوفير المساحة المالية اللازمة لتسجيله رسميا.
ويُنظر إلى خطوة برشلونة على أنّها محاولة ذكيّة لتأجيل دمج بردغجي في حسابات الفريق الأوّل حتى فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني - يناير، حيث يطمح النادي لتصحيح أوضاعه المالية وإيجاد حلول لقيود الرواتب.
ومع ذلك، حملت تصريحات الليغا رسالة واضحة لإدارة برشلونة، مفادها أنّ أيّ محاولة للالتفاف على القواعد لن تمرّ دون تدقيق، وأنّ الامتثال الصارم لقوانين اللعب المالي النظيف هو السبيل الوحيد لتفادي العقوبات أو رفض تسجيل اللاعب مستقبلا.




لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة
2025-08-31

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

فيديو - حملة تنمّر على لاعبة شابة والسبب غريب ومعيب
2025-08-18

فيديو - حملة تنمّر على لاعبة شابة والسبب غريب ومعيب

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو
2025-08-16

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
2025-08-19

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد
فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد
01:10

أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد

شهد سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-26 إنفاقا غير مسبوق

01:10

أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد

شهد سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-26 إنفاقا غير مسبوق

فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"
2025-09-01

فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني لويس سواريز

2025-09-01

فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني لويس سواريز

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب
2025-09-01

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

ظهرت جورجينا في الصورة وهي تحتضن رونالدو

2025-09-01

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

ظهرت جورجينا في الصورة وهي تحتضن رونالدو

أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد
01:10
فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"
2025-09-01
صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب
2025-09-01
جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما
2025-09-01

