لماذا رفض تشافي عرض باير ليفركوزن لتولي القيادة الفنية؟

الألماني تواصل مع المدرب الإسباني

أفادت تقارير صحفية أن الألماني تواصل مع المدرب الإسباني لتولي مهمة تدريب الفريق، عقب إقالة بسبب سوء النتائج مع بداية الموسم.

ورغم جدية ، رفض العودة إلى مقاعد التدريب في هذه المرحلة، مع أن إدارة كانت ترى فيه خيارا مثاليا بفضل خبرته في إدارة غرفة الملابس وقدرته على تطبيق أسلوب لعب منظم يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي.

ونجح تشافي خلال تجربته في في حصد ألقاب محلية وإعادة بناء الفريق بعد فترة من التراجع، غير أن المدرب الإسباني فضّل التريث، والاستمرار في فترة الابتعاد عن العمل الكروي لإعادة تقييم خطواته المستقبلية.





