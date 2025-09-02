لماذا رفض تشافي عرض باير ليفركوزن لتولي القيادة الفنية؟

أفادت تقارير صحفية أن نادي باير ليفركوزن
الألماني تواصل مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز
لتولي مهمة تدريب الفريق، عقب إقالة الهولندي إريك تين هاج
بسبب سوء النتائج مع بداية الموسم.
ورغم جدية العرض
، رفض تشافي
العودة إلى مقاعد التدريب في هذه المرحلة، مع أن إدارة ليفركوزن
كانت ترى فيه خيارا مثاليا بفضل خبرته في إدارة غرفة الملابس وقدرته على تطبيق أسلوب لعب منظم يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي.
ونجح تشافي خلال تجربته في برشلونة
في حصد ألقاب محلية وإعادة بناء الفريق بعد فترة من التراجع، غير أن المدرب الإسباني فضّل التريث، والاستمرار في فترة الابتعاد عن العمل الكروي لإعادة تقييم خطواته المستقبلية.