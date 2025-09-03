الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي

تعرضت ادارة نادي فياريال الإسباني الى هجوم شرس من الجماهير على وسائل التواصل، بسبب التعاقد خلال الساعات الأخيرة
من سوق الانتقالات مع اللاعب الإسرائيلي
مانورو سولومون، الذي دعم علنا الحرب التي يخوضها الكيان الصهيوني
على قطاع غزة
.
وبعد أن قضى سولومون موسمه الفائت معاراً من توتنهام إلى ليدز يونايتد
، الصاعد حديثاً الى الدوري الانجليزي الممتاز
، انتقل الى فياريال ايضاً على سبيل الاعارة لموسم، حيث تكرر في انجلترا كما في اسبانيا انتقاده من الجماهير بعد نشره رسائل داعمة لإسرائيل في الحرب.
واختتم فياريال بصفقة سولومون نشاطه الملحوظ في سوق الانتقالات استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا
هذا الموسم.
وأنفق النادي الإسباني نحو 100 مليون يورو
على الصفقات هذا الصيف، ليحل ثالثا بين الأندية الإسبانية
على مستوى معدل الإنفاق، حيث تعاقد مع جورج
ميكوتادزي مهاجم ليون، وريناتو فيغا مدافع تشيلسي.
لكن فياريال باع بالمقابل لاعبين أبرزهم صانع الألعاب أليكس باينا إلى أتلتيكو مدريد
، والمهاجم ييريمي بينو إلى كريستال بالاس، والمهاجم ثيرنو باري إلى إيفرتون.