الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي

الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي
كرة القدم

2025-09-03 | 01:46
الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي

تعرضت ادارة نادي فياريال الإسباني الى هجوم شرس من الجماهير

تعرضت ادارة نادي فياريال الإسباني الى هجوم شرس من الجماهير على وسائل التواصل، بسبب التعاقد خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات مع اللاعب الإسرائيلي مانورو سولومون، الذي دعم علنا الحرب التي يخوضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.
وبعد أن قضى سولومون موسمه الفائت معاراً من توتنهام إلى ليدز يونايتد، الصاعد حديثاً الى الدوري الانجليزي الممتاز، انتقل الى فياريال ايضاً على سبيل الاعارة لموسم، حيث تكرر في انجلترا كما في اسبانيا انتقاده من الجماهير بعد نشره رسائل داعمة لإسرائيل في الحرب.
واختتم فياريال بصفقة سولومون نشاطه الملحوظ في سوق الانتقالات استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأنفق النادي الإسباني نحو 100 مليون يورو على الصفقات هذا الصيف، ليحل ثالثا بين الأندية الإسبانية على مستوى معدل الإنفاق، حيث تعاقد مع جورج ميكوتادزي مهاجم ليون، وريناتو فيغا مدافع تشيلسي.
لكن فياريال باع بالمقابل لاعبين أبرزهم صانع الألعاب أليكس باينا إلى أتلتيكو مدريد، والمهاجم ييريمي بينو إلى كريستال بالاس، والمهاجم ثيرنو باري إلى إيفرتون.


مقالات ذات صلة

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان
2025-08-19

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان

فيديو - ميسي وسواريز يُجريان مكالمة فيديو مع لاعبي ناديهما
2025-08-19

فيديو - ميسي وسواريز يُجريان مكالمة فيديو مع لاعبي ناديهما

نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة
2025-08-06

نادٍ ألماني يتراجع عن ضمّ لاعب إسرائيلي بسبب غزّة

الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي

رياضة

كرة القدم

فياريال

مانورو سولومون

