الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي

تعرضت ادارة نادي فياريال الإسباني الى هجوم شرس من الجماهير على وسائل التواصل، بسبب التعاقد خلال الساعات من سوق الانتقالات مع اللاعب مانورو سولومون، الذي دعم علنا الحرب التي يخوضها على .

وبعد أن قضى سولومون موسمه الفائت معاراً من توتنهام إلى ليدز ، الصاعد حديثاً الى الدوري الانجليزي ، انتقل الى فياريال ايضاً على سبيل الاعارة لموسم، حيث تكرر في انجلترا كما في اسبانيا انتقاده من الجماهير بعد نشره رسائل داعمة لإسرائيل في الحرب.

واختتم فياريال بصفقة سولومون نشاطه الملحوظ في سوق الانتقالات استعدادا للمشاركة في هذا الموسم.

وأنفق النادي الإسباني نحو 100 مليون على الصفقات هذا الصيف، ليحل ثالثا بين الأندية على مستوى معدل الإنفاق، حيث تعاقد مع ميكوتادزي مهاجم ليون، وريناتو فيغا مدافع تشيلسي.

لكن فياريال باع بالمقابل لاعبين أبرزهم صانع الألعاب أليكس باينا إلى أتلتيكو ، والمهاجم ييريمي بينو إلى كريستال بالاس، والمهاجم ثيرنو باري إلى إيفرتون.





