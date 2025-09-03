المدرب المغربي ينجو من حادث دهس خطير

كان عبد السلام
وادو، البالغ من العمر 46 عاماً، المدرب المغربي
لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، عرضة لحادث دهس خطير، عقب فوز فريقه على تشيبا يونايتد
بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الدوري المحلي
.
وكان وادو، اللاعب السابق لأندية نانسي
ورين وفالنسيان الفرنسية
، ومساعدوه ينزلون من الحافلة التي كانت تقلهم إلى جوهانسبرغ
، لمساعدة ضحايا حادث آخر، حين صدمته سيارة وبرفقته خمسة من أعضاء الجهاز الفني لفريقه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة".
وكان وادو عُين في تموز
- يوليو 2025، مدربا لنادي أورلاندو
بايرتس، ليواصل مسيرته التدريبية في القارة السمراء، وهو الذي شارك كلاعب في 58 مباراة دولية مع منتخب المغرب
وسجل ثلاثة أهداف.