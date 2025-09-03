الأخبار
المدرب المغربي ينجو من حادث دهس خطير

المدرب المغربي ينجو من حادث دهس خطير
كرة القدم

2025-09-03 | 01:45
المدرب المغربي ينجو من حادث دهس خطير

اللاعب السابق لأندية نانسي ورين وفالنسيان الفرنسية

كان عبد السلام وادو، البالغ من العمر 46 عاماً، المدرب المغربي لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، عرضة لحادث دهس خطير، عقب فوز فريقه على تشيبا يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الدوري المحلي.
وكان وادو، اللاعب السابق لأندية نانسي ورين وفالنسيان الفرنسية، ومساعدوه ينزلون من الحافلة التي كانت تقلهم إلى جوهانسبرغ، لمساعدة ضحايا حادث آخر، حين صدمته سيارة وبرفقته خمسة من أعضاء الجهاز الفني لفريقه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة".
وكان وادو عُين في تموز - يوليو 2025، مدربا لنادي أورلاندو بايرتس، ليواصل مسيرته التدريبية في القارة السمراء، وهو الذي شارك كلاعب في 58 مباراة دولية مع منتخب المغرب وسجل ثلاثة أهداف.



مقالات ذات صلة

حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن
2025-06-24

حادث سير خطير لمدرب الوداد وطبيب الفريق في واشنطن

الممثلة المصرية هنا الزاهد تنجو من حادث خطير
2025-08-01

الممثلة المصرية هنا الزاهد تنجو من حادث خطير

قبل أسبوع من مقتل جوتا .. حادث خطير آخر
2025-07-09

قبل أسبوع من مقتل جوتا .. حادث خطير آخر

شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع
2025-07-18

شيماء سيف تنجو من حادث سير مروع

المدرب المغربي ينجو من حادث دهس خطير

رياضة

كرة القدم

عبد السلام وادو

أورلاندو بايرتس

