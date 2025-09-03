المدرب المغربي ينجو من حادث دهس خطير

اللاعب السابق لأندية ورين وفالنسيان

كان وادو، البالغ من العمر 46 عاماً، المدرب لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، عرضة لحادث دهس خطير، عقب فوز فريقه على تشيبا بثلاثة أهداف نظيفة ضمن .

وكان وادو، اللاعب السابق لأندية ورين وفالنسيان ، ومساعدوه ينزلون من الحافلة التي كانت تقلهم إلى ، لمساعدة ضحايا حادث آخر، حين صدمته سيارة وبرفقته خمسة من أعضاء الجهاز الفني لفريقه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة".

وكان وادو عُين في - يوليو 2025، مدربا لنادي بايرتس، ليواصل مسيرته التدريبية في القارة السمراء، وهو الذي شارك كلاعب في 58 مباراة دولية مع منتخب وسجل ثلاثة أهداف.








