رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا

أقام البرتغالي ، مساء أمس الثلاثاء، حفلا تأبينيا في "مدينة " ففي أويراش لتكريم الراحلين ديوغو جوتا وشقيقه وجورجي كوستا، بحضور لاعبي المنتخب يتقدمهم القائد كريستيانو رونالدو، إلى جانب رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو.

خلال المراسم، منح رئيس الجمهورية وسام أورديم دو ميريتو (وسام الاستحقاق) لأسرتَي جوتا وكوستا، فيما قدّمَت الحكومة ميداليات الرياضي، وتمّ قمصان برونزية للاعبين ستُعرض بشكل دائم في مقر الاتحاد.

وأعقب الحفل مبادرة إنسانية، إذ زار رونالدو ورئيس الدولة ورئيس الوزراء مركز الاتصالات التطوعي لحملة "البرتغال تعتمد علينا"، وحيّوا المتطوعين المشاركين في جمع التبرعات لصالح اتحاد رجال الإطفاء البرتغالي.

ويستمر تكريم ذكرى جوتا داخل المنتخب، إذ أعلن المدرب روبرتو مارتينيز إسناد القميص رقم 21 إلى صديقه روبن نيفيش، في خطوة رمزية تسبق انطلاق مشوار التأهل إلى مونديال 2026.

يُذكر أنّ المراسم جاءت بالتزامن مع معسكر المنتخب تحضيرا لمواجهتي أرمينيا والمجر هذا الشهر، ما أتاح للاتحاد واللاعبين توحيد الصفّ حول رسالة وفاء لواحدٍ من أبرز أبناء الجيل الحالي.





