رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

دعت أكثر من 400 رابطة لمشجعي الأندية في أوروبا
، الاتحادين الأوروبي
والدولي لكرة القدم
، إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي
بإقامة مباريات رسمية خارج القارة.
وجاء التحرك بعد موافقة الاتحاد
الإسباني على إقامة مباراة برشلونة
وفياريال في مدينة ميامي الاميركية، فيما تسعى رابطة الدوري الإيطالي لإقامة مواجهة ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية.
وقبيل اجتماع اللجنة
التنفيذية لليويفا الأسبوع المقبل، قالت مجموعة "مشجعي كرة القدم
في أوروبا" المعترف بها رسمياً من الاتحاد القاري، إنّ رسالتها تهدف إلى إبراز حجم الرفض لمباريات "خارج الإقليم"، مؤكدةً أنّ كرة القدم يجب أن تبقى متجذّرة في المجتمعات المحلّيّة، وشملت المواقف المؤيدة للبيان روابط من 25 دولة، بينها رابطة لمشجعي فياريال.
وجددت رابطة الدوري الألماني، بالتوازي مع الدوري الإنجليزي الممتاز
، معارضتها الشديدة للفكرة، ورأت المجموعة المعترضة أنّ الأندية ليست "شركات ترفيه أو سيركاً متنقلاً"، مشككةً في جدوى تعهّد فياريال بتحمّل نفقات سفر وإقامة نحو 20 ألف صاحب اشتراك موسمي إلى فلوريدا، وانتقد مسؤول الرياضة في المفوضية الأوروبية غلين ميكالف الخطط بوصفها خيانة لقيم المنافسات.
من جهته
، أشار رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين إلى محدودية السلطة القانونية لوقف المباريات إذا وافقت الاتحادات الوطنية، مع احتمال وضع قواعد تنظّم أي مقترحات مستقبلية.