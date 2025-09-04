رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

دعت إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري

دعت أكثر من 400 رابطة لمشجعي الأندية في ، الاتحادين والدولي ، إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري بإقامة مباريات رسمية خارج القارة.

وجاء التحرك بعد موافقة الإسباني على إقامة مباراة وفياريال في مدينة ميامي الاميركية، فيما تسعى رابطة الدوري الإيطالي لإقامة مواجهة ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية.

وقبيل التنفيذية لليويفا الأسبوع المقبل، قالت مجموعة "مشجعي في أوروبا" المعترف بها رسمياً من الاتحاد القاري، إنّ رسالتها تهدف إلى إبراز حجم الرفض لمباريات "خارج الإقليم"، مؤكدةً أنّ كرة القدم يجب أن تبقى متجذّرة في المجتمعات المحلّيّة، وشملت المواقف المؤيدة للبيان روابط من 25 دولة، بينها رابطة لمشجعي فياريال.

وجددت رابطة الدوري الألماني، بالتوازي مع ، معارضتها الشديدة للفكرة، ورأت المجموعة المعترضة أنّ الأندية ليست "شركات ترفيه أو سيركاً متنقلاً"، مشككةً في جدوى تعهّد فياريال بتحمّل نفقات سفر وإقامة نحو 20 ألف صاحب اشتراك موسمي إلى فلوريدا، وانتقد مسؤول الرياضة في المفوضية الأوروبية غلين ميكالف الخطط بوصفها خيانة لقيم المنافسات.

، أشار رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين إلى محدودية السلطة القانونية لوقف المباريات إذا وافقت الاتحادات الوطنية، مع احتمال وضع قواعد تنظّم أي مقترحات مستقبلية.







