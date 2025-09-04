الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730
A-
A+

كرة القدم

2025-09-04 | 03:22
أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد نظام التسعير الديناميكي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتماد نظام التسعير الديناميكي لتذاكر كأس العالم 2026، مع طرح أسعار افتتاحية تبدأ من 60 دولارا لمباريات دور المجموعات وتصل إلى 6,730 دولارا للمباراة النهائية. 
ويوفّر النظام مرونة لتعديل الأسعار وفقا لمستوى الطلب وطبيعة المباراة واهتمام الجماهير، على ما وصفته فيفا بـ"التسعير المتغيّر".
ومن المقرّر فتح باب اليانصيب التمهيدي للتذاكر في 10 أيلول -سبتمبر ولمدة تسعة أيام، على أن يحصل الفائزون بفرصة شراء التذاكر على مهلة شهر لإتمام الحجز. 
وتقسم التذاكر إلى أربع فئات بحسب موقع المقعد داخل الاستاد، من دون تحديد عدد تذاكر الفئة الرابعة حتى الآن، ويؤكد "فيفا" أنّ الأسعار قد ترتفع أو تنخفض منذ اليوم الأوّل لمرحلة القرعة تبعا للإقبال، مستشهدا بتجربة كأس العالم للأندية 2025 التي خُفّضت خلالها الأسعار مع تراجع الطلب.
وتشير المقارنات الأولية إلى قفزة كبيرة في سعر نهائي 2026، إذ بلغت تذاكر الفئة الأولى لنهائي 2022 في قطر 1,605 دولارات، مقابل سعر افتتاحي 6,730 دولارا للنسخة المقبلة، وتستثنى من ذلك باقات الضيافة المطروحة مسبقا، والتي تتراوح عبر البطولة بين 3,500 و73,200 دولار للشخص.
تنطلق النهائيات في 11 حزيران - يونيو 2026 بمشاركة كندا والمكسيك والولايات المتحدة كمضيفين، مع مراحل بيع إضافية تبدأ في تشرين الأوّل - أكتوبر، ثم سحبٍ عشوائي بعد القرعة النهائية، وصولًا إلى بيع فوري بحسب أسبقية الشراء مع اقتراب البطولة وحتى 19 حزيران - يوليو 2026.


مقالات ذات صلة

البرازيل قد تُجبر على اللعب بلا جماهير في مونديال 2026
2025-08-01

البرازيل قد تُجبر على اللعب بلا جماهير في مونديال 2026

عرض اضافي لـ هبة طوجي في مهرجانات بعلبك الدولية بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول
2025-07-21

عرض اضافي لـ هبة طوجي في مهرجانات بعلبك الدولية بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول

صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية
2025-06-08

صفعة لمن اشترى تذاكر كأس العالم للأندية

ترامب: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد
2025-07-27

ترامب: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد
رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

اقرأ ايضا في كرة القدم

الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد
06:46

الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد

نجم مانشستر يونايتد وايفرتون السابق مع نجله في إبسويتش تاون

06:46

الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد

نجم مانشستر يونايتد وايفرتون السابق مع نجله في إبسويتش تاون

رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة
03:21

رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

دعت إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي

03:21

رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

دعت إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!
03:20

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

تم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل

03:20

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

تم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل

اخترنا لك
الأب والابن يتزاملان معاً في فريق واحد
06:46
رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة
03:21
رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!
03:20
فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها
03:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025