أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

أعلن اعتماد نظام التسعير الديناميكي

أعلن (فيفا)، اعتماد نظام التسعير الديناميكي لتذاكر 2026، مع طرح أسعار افتتاحية تبدأ من 60 دولارا لمباريات دور وتصل إلى 6,730 دولارا للمباراة النهائية.

ويوفّر النظام مرونة لتعديل الأسعار وفقا لمستوى الطلب وطبيعة المباراة واهتمام الجماهير، على ما وصفته فيفا بـ"التسعير المتغيّر".

ومن المقرّر فتح باب اليانصيب التمهيدي للتذاكر في 10 أيلول -سبتمبر ولمدة تسعة أيام، على أن يحصل الفائزون بفرصة شراء التذاكر على مهلة شهر لإتمام الحجز.

وتقسم التذاكر إلى أربع فئات بحسب موقع المقعد داخل الاستاد، من دون تحديد عدد تذاكر الفئة الرابعة حتى الآن، ويؤكد "فيفا" أنّ الأسعار قد ترتفع أو تنخفض منذ الأوّل لمرحلة القرعة تبعا للإقبال، مستشهدا بتجربة 2025 التي خُفّضت خلالها الأسعار مع تراجع الطلب.

وتشير المقارنات الأولية إلى قفزة كبيرة في سعر نهائي 2026، إذ بلغت تذاكر الفئة الأولى لنهائي 2022 في قطر 1,605 دولارات، مقابل سعر افتتاحي 6,730 دولارا للنسخة المقبلة، وتستثنى من ذلك باقات الضيافة المطروحة مسبقا، والتي تتراوح عبر البطولة بين 3,500 و73,200 للشخص.

تنطلق النهائيات في 11 حزيران - 2026 بمشاركة والمكسيك والولايات المتحدة كمضيفين، مع مراحل بيع إضافية تبدأ في تشرين الأوّل - أكتوبر، ثم سحبٍ عشوائي بعد القرعة النهائية، وصولًا إلى بيع فوري بحسب أسبقية الشراء مع اقتراب البطولة وحتى 19 حزيران - يوليو 2026.





